El sistema de pago por móvil en buses MoBT llega a cinco concellos dezanos

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acompañado por la directora xeral de Movilidade, Judit Fontela, y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño, visitó ayer la estación de autobuses de Lalín para comprobar el funcionamiento del proyecto piloto de la Plataforma Galega de Movilidade 4.0 MoBT, que permite pagar en el autobús a través del móvil. Esto elimina la necesidad de acudir a una sucursal bancaria, tener una tarjeta y recargar en el cajero automático. La plataforma está implantada desde julio en diversas rutas de las comarcas de Compostela y Deza, que transcurren por los municipios de Agolada, Antas de Ulla, Arzúa, Boqueixón, Dozón, Lalín, Monterroso, O Pino, Santiago de Compostela, Silleda, Touro y Vila de Cruces, así como en la Liña Conecta que une las ciudades de A Coruña y Lugo. Según la ministra, está previsto ampliar el proyecto piloto a las zonas de Pontevedra, O Salnés y O Morrazo en septiembre. La lista de municipios con MoBT aumentará así hasta 26 sumando los de Bueu, Cangas, O Grove, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Vigo y Vilaboa.

Además, en septiembre también se extenderá la solución MoBT Xente Nova, dirigida a menores de 21 años beneficiarios de la Tarjeta Xente Nova, quienes sólo tendrán que registrarse en la aplicación para disfrutar de los 60 viajes gratuitos al mes. De esta forma, la medida estará operativa para este colectivo en los 127 contratos regulares de transporte de viajeros por carretera que conforman la red de transporte público titularidad de la Xunta de Galicia.

Como explicó Diego Calvo, el objetivo es facilitar el acceso al transporte público mediante la incorporación de tecnologías de pago avanzadas, que permiten mejorar la experiencia del usuario, aumentar la eficiencia del sistema y promover el uso del transporte público como alternativa sostenible. Así, los usuarios dispondrán de una cuenta en la nube con un monedero virtual asociado. El saldo del monedero virtual se podrá consultar en cualquier momento y recargar a través de la aplicación móvil MoBT y, próximamente, también desde el portal mobt.gal.

Nueva app

El conselleiro señaló que la nueva aplicación, disponible desde julio para dispositivos Android y Apple, coexistirá temporalmente con la actual plataforma de Transporte Público de Galicia. Diego Calvo destacó en la estación de autobuses de la capital dezana entre las nuevas funciones, además de facilitar el pago mediante códigos QR, la reserva de servicios a la carta, la gestión de monederos con recarga online y el historial de viajes. También contará con un buscador avanzado con todos los servicios de transporte público de Galicia para facilitar la planificación de viajes multimodales por parte de los usuarios digitales.

Además, y por último, en el mes de septiembre se habilitará el nuevo portal MoBT, que sustituirá al actual bus.gal, y que tendrá las mismas funciones que la aplicación, salvo la relativa al pago.