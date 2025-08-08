Silleda cambia la calefacción del auditorio de A Bandeira

El Concello de Silleda acaba de iniciar las obras de sustitución del sistema de calefacción en las aulas del auditorio Manuel Dopazo, de A Bandeira. Este espacio funciona como segunda sede de la Escola de Música Municipal y además suele ser empleado por colectivo locales como la Banda Recreativa da Bandeira, el Coro Vales Mahía o la Asociación Cultural Xirandola.

La actuación está financiada a través de una ayuda del Fondo de Compensación Ambiental. Las obras deben ejecutarse en tres meses y fueron contratadas a la empresa Instalaciones Deza SL por un montante de 11.704 euros. Los trabajos permitirán instalar un nuevo sistema de calefacción por aerotermia, una bomba de calor de alto rendimiento, una unidad interior, otra exterior y los adaptadores necesarios.