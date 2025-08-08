La ruta de las hamburguesas gourmet para en A Estrada

Los amantes de las hamburguesas tienen una cita ineludible este fin de semana en A Estrada con la llegada de la Burger Experience. El macroevento gastronómico, considerado el mayor concurso de este estilo de Galicia, aterrizó ayer por la tarde en la Praza do Concello de la mano de Luis Vila, uno de sus organizadores, para ofrecer a los estradenses y demás visitantes una experiencia que va mucho más allá de la propia comida.

Dos comensales con sus hamburguesas. | / Bernabé/Javier Lalín

«Es un evento que junta el arte de la hamburguesa, que tan de moda está en estos tiempos, con unas hamburguesas de primera calidad», explica Vila. Con ocho food trucks y más de 20 variedades distintas, los chefs participantes utilizan carnes que garantizan una alta calidad. «Aunque no todas son premium, sí son todas gourmet, como una con carne de buey de Asturias o otras con ternera gallega, lo que eleva el bocadillo a la categoría de alta cocina», señala su organizador. Entre las propuestas, destacan las más creativas y visuales, como una hamburguesa con pan azul, «La Pitufa», o de color rojo, o incluso otra que incluye una jeringuilla con queso fundido para que servirse al propio gusto.

Una de las opciones. | / Bernabé/J. Lalín

El evento es también una competición culinaria. Cada cliente podrá votar por su hamburguesa favorita mediante un código QR en cada food truck. «El domingo sabremos cuál ha sido la más votada en A Estrada», avanza Vila. La ganadora local podrá optar a la gran final que se celebrará más adelante en A Coruña, donde se entregará un premio de 15.000 euros.

En cuanto al porqué de la selección de nuestra villa como parada de este concurso frente a otros lugares cercanos, Vila lo tiene muy claro: «Escogimos A Estrada porque el Concello siempre nos recibe con los brazos abiertos, ya que nuestra empresa organizó otros eventos aquí y siempre funcionan muy bien. Es una ciudad que está bien situada, que funciona como capital comarcal, y eso le da mucho tirón», destaca él.

Además de la comida, Burger Experience apuesta por el ocio completo: bajo la gran carpa instalada para poder disfrutar de una buena sombra, también ofrecen música en directo, DJ’s, actividades para niños y, lo más importante, opciones inclusivas para todos los gustos y comensales. «Queremos que todo el mundo pueda disfrutar del evento, por eso también hay incluidas hamburguesas para celíacos, intolerantes y el propio recinto se adapta a personas con movilidad reducida. Es un plan pensado para todo el mundo, pueden venir solos o en familia», señala. Para los fans del dulce, también ofrecen un food truck especializado en postres, con tartas de queso de gran variedad de sabores.

Próxima parada y objetivos

Después de A Estrada, el evento continuará su recorrido por Galicia con escalas en Cambados, O Barco de Valdeorras y Nigrán. Pese al éxito que están cosechando, el objetivo a medio plazo es expandirse: «Queremos llevar Burger Experience a otras comunidades cercanas, como Asturias o Castilla y León, y seguir expandiéndonos poco a poco», señala Vila. La idea es consolidar una ruta nacional donde las mejores hamburguesas gourmet compitan por conquistar los paladares del público.

A pesar de las altas temperaturas y que mucha gente está de vacaciones fuera de sus hogares, los organizadores son optimistas. «Aspiramos a servir entre 10.000 y 15.000 hamburguesas este fin de semana. Vemos mucho movimiento en redes, comentarios de gente que piensa venir... Las expectativas son muy buenas», afirma Luis con convicción.

«Animamos a toda la gente de A Estrada y de Concellos cercanos a acercarse con la familia a vivir una jornada diferente. Las hamburguesas son de primera calidad, los ingredientes son premium, y la experiencia merece la pena», afirma. El evento volverá a estar abierto la tarde de hoy, a partir de las 20.00 horas, y mañana y el domingo abrirá a mayores por la mañana, desde las 13.00 a las 17.00 horas.