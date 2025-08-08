La Peña do Barreiro de Rodeiro se abre a más incorporaciones

El Mesón A Roda de Rodeiro volvió ayer ser testigo de una nueva reunión de la denominada Peña do Barreiro. Se trata de un grupo de amigos que se reúnen todos los jueves en el citado restaurante cambote para compartir, además de mesa y mantel, anécdotas de toda una vida. De hecho, recordaban ayer que están abiertos a nuevas incorporaciones porque «queremos compartir esta comida semanal con nuevos amigos», señalan desde la peña.

Entre sus ilustres miembros se encuentran Antonio Vázquez Villar, Pepiño da Caixa, Feliciano Freire, Manuel Salgado, José Antonio García, el doctor Naiz o Roxiño de Transulfe, Manolo Seixas, Alvito García o Xordo Toiriz, entre otros. Como cada jueves fieles a su cita ocupan una mesa en A Roda para dar buena cuenta de unas viandas que ejercen de nexo de unión entre un grupo de buenos amigos que busca ampliar la nómina de integrantes. Así que, todo aquel que quiera formar parte de este exclusivo grupo sólo tiene que acercarse un jueves cualquiera a la hora de comer para formar parte de la Peña do Barreiro. Porque pasar un buen rato en una grata compañía es más sencillo de lo que parece.