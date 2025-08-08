La Peña do Barreiro de Rodeiro se abre a más incorporaciones
REDACCIÓN
El Mesón A Roda de Rodeiro volvió ayer ser testigo de una nueva reunión de la denominada Peña do Barreiro. Se trata de un grupo de amigos que se reúnen todos los jueves en el citado restaurante cambote para compartir, además de mesa y mantel, anécdotas de toda una vida. De hecho, recordaban ayer que están abiertos a nuevas incorporaciones porque «queremos compartir esta comida semanal con nuevos amigos», señalan desde la peña.
Entre sus ilustres miembros se encuentran Antonio Vázquez Villar, Pepiño da Caixa, Feliciano Freire, Manuel Salgado, José Antonio García, el doctor Naiz o Roxiño de Transulfe, Manolo Seixas, Alvito García o Xordo Toiriz, entre otros. Como cada jueves fieles a su cita ocupan una mesa en A Roda para dar buena cuenta de unas viandas que ejercen de nexo de unión entre un grupo de buenos amigos que busca ampliar la nómina de integrantes. Así que, todo aquel que quiera formar parte de este exclusivo grupo sólo tiene que acercarse un jueves cualquiera a la hora de comer para formar parte de la Peña do Barreiro. Porque pasar un buen rato en una grata compañía es más sencillo de lo que parece.
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- El Plan Nacional sobre Drogas está de saldo: subasta 40 vehículos a un euro
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas
- El Hotel Bahía de Vigo allana su remodelación tras pactar con los dueños de los pisos