Pazos de Borela rinde homenaje a San Roque

La Comisión de Fiestas de Pazos de Borela, en Cerdedo-Cotobade, hizo ayer público el programa que se desarrollará el 9 de agosto en honor a San Roque y San Antón. Por la mañana habrá pasacalles, y a las 13.00 horas, misa solemne seguida de procesión. Por la noche, a partir de las 22.00 horas tendrá lugar la verbena, amenizada por el Grupo Distrito 7 y 3.COM.