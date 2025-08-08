Pazos de Borela rinde homenaje a San Roque
La Comisión de Fiestas de Pazos de Borela, en Cerdedo-Cotobade, hizo ayer público el programa que se desarrollará el 9 de agosto en honor a San Roque y San Antón. Por la mañana habrá pasacalles, y a las 13.00 horas, misa solemne seguida de procesión. Por la noche, a partir de las 22.00 horas tendrá lugar la verbena, amenizada por el Grupo Distrito 7 y 3.COM.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- El Plan Nacional sobre Drogas está de saldo: subasta 40 vehículos a un euro
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas
- El Hotel Bahía de Vigo allana su remodelación tras pactar con los dueños de los pisos