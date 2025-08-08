La Orquesta Marbella animará hoy la fiesta de Caroi en Cerdedo-Cotobade

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, miembros de la Corporación Municipal y de la Comisión de Fiestas de Caroi presentaron ayer el programa festivo que comenzó este jueves, y continúa hoy y mañana en honor del Niño Jesús, donde el plato fuerte será el concierto de la orquesta Marbella, que será la encargada de amenizar la verbena de esta noche.El concierto del dúo musical Minguante, también uno de los grandes alicientes de esta fiesta, fue ayer, enmarcado a través del programa Cerdedo-Cotobade en Sons, impulsado por el Concello.

Durante el día de hoy, habrá churrasco y pulpo «á feira» servido a partir de las 21.30 horas, mientras que la verbena estará amenizada por la Orquesta Marbella y La Conexión.

El sábado 9 a las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne seguida de procesión y sesión vermú a cargo de la Banda de Música de Cerdedo. Por la tarde, a partir de las 19.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar con la Festa do Neno con hinchables y alguna sorpresa más.

La comisión anuncia que el bar estará gestionado por ellos directamente y servirán bebidas a precios «anticrisis», y que el recinto de la fiesta estará cubierto por una gran carpa. Jorge Cubela agradeció el esfuerzo de la comisión y los felicitó por un amplio y variado programa que este año se amplió gracias al concierto del dúo Minguante del jueves.