Ocho empresas presentan ofertas para llevar a cabo la reforma de la plaza de la Farola

Un total de ocho empresas han presentado ofertas a llevar a cabo la reforma de la plaza de la Farola de A Estrada. El plazo para presentar estas propuestas finalizó el pasado martes y, una vez analizadas por parte de los técnicos municipales, todas ellas fueron aceptadas. Ahora será el turno de la mesa de contratación, que deberá elegir entre todas ellas aplicando diferentes baremos. La intención del gobierno local es que estas obras sean adjudicadas en el mes de septiembre. Una vez terminado este proceso, la firma responsable tendrá un plazo de seis meses para ejecutarlas, por lo que podrían estar finalizadas en torno al mes de abril del año que viene.

La teniente alcalde y responsable de Urbanismo del Concello de A Estrada, Amalia Goldar, destacó el alto número de empresas que decidieron participar en este concurso, en comparación con las que participan en otros procedimientos abiertos como este. «Cada vez hay menos empresas que presentan ofertas pero esta obra tiene tirón», argumentó, recordando que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. La elección de la empresa adjudicataria dependerá ahora de cuestiones como el precio ofertado y la puntuación que alcancen por la propuesta técnica. Este proceso podría cerrarse en una nueva mesa de contratación o ser necesaria otra a mayores.

El gobierno local contaba con poder inicar las obras en los meses de verano, después de las Festas de San Paio, aunque finalmente los plazos se han retrasado sobre los previsiones iniciales. El plan para la reforma del entorno de esta plaza, que incluye ganar para el peatón un amplio y céntrico espacio como guinda a los anteriores procesos en las calles Ulla y Calvo Sotelo, supondrá que, de los 1.152.897 euros del presupuesto de la obra, la Diputación aporte 807.028,27 euros, correspondiendo al Concello de A Estrada sumar otros 345.869.

El gobierno que dirige Gonzalo Louzao sometió a consulta ciudadana el emplazamiento del farol ornamental que bautiza, de modo oficioso, esta plaza. Recogiendo el sentir de los estradenses, el proyecto se ejecutará conservando el elemento en su zona central.