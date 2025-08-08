Ocho empresas presentan ofertas para llevar a cabo la reforma de la plaza de la Farola
El Concello de A Estrada aguarda que esté adjudicada en el mes de septiembre
El plazo de ejecución es de seis meses
Un total de ocho empresas han presentado ofertas a llevar a cabo la reforma de la plaza de la Farola de A Estrada. El plazo para presentar estas propuestas finalizó el pasado martes y, una vez analizadas por parte de los técnicos municipales, todas ellas fueron aceptadas. Ahora será el turno de la mesa de contratación, que deberá elegir entre todas ellas aplicando diferentes baremos. La intención del gobierno local es que estas obras sean adjudicadas en el mes de septiembre. Una vez terminado este proceso, la firma responsable tendrá un plazo de seis meses para ejecutarlas, por lo que podrían estar finalizadas en torno al mes de abril del año que viene.
La teniente alcalde y responsable de Urbanismo del Concello de A Estrada, Amalia Goldar, destacó el alto número de empresas que decidieron participar en este concurso, en comparación con las que participan en otros procedimientos abiertos como este. «Cada vez hay menos empresas que presentan ofertas pero esta obra tiene tirón», argumentó, recordando que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. La elección de la empresa adjudicataria dependerá ahora de cuestiones como el precio ofertado y la puntuación que alcancen por la propuesta técnica. Este proceso podría cerrarse en una nueva mesa de contratación o ser necesaria otra a mayores.
El gobierno local contaba con poder inicar las obras en los meses de verano, después de las Festas de San Paio, aunque finalmente los plazos se han retrasado sobre los previsiones iniciales. El plan para la reforma del entorno de esta plaza, que incluye ganar para el peatón un amplio y céntrico espacio como guinda a los anteriores procesos en las calles Ulla y Calvo Sotelo, supondrá que, de los 1.152.897 euros del presupuesto de la obra, la Diputación aporte 807.028,27 euros, correspondiendo al Concello de A Estrada sumar otros 345.869.
El gobierno que dirige Gonzalo Louzao sometió a consulta ciudadana el emplazamiento del farol ornamental que bautiza, de modo oficioso, esta plaza. Recogiendo el sentir de los estradenses, el proyecto se ejecutará conservando el elemento en su zona central.
Un pleno municipal con muchos puntos en el orden del día
El Concello de A Estrada celebró en la noche de ayer un pleno municipal con muchos puntos en su orden del día, algo poco habitual en los plenos de los meses de verano. Entre ellos está la moción conjunta entre todos los partidos municipales para solicitar la creación de una residencia pública en el Concello de A Estrada.
También se valoró la propuesta del PSOE para el refuerzo de la seguridad en el municipio, planteando la opción de recuperar el turno nocturno de la policía local.
Igualmente, se dio cuenta del dictamen de la comisión informativa de Facenda e Especial de Contas en relación a la propuesta de aprobación del pago de los atrasos derivados de la entrada en vigor de la Relación de Postos de Traballo del Concello, en ejecución de las sentencias dictadas por el TSXG.
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- El Plan Nacional sobre Drogas está de saldo: subasta 40 vehículos a un euro
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas
- El Hotel Bahía de Vigo allana su remodelación tras pactar con los dueños de los pisos