El monasterio de Carboeiro cierra julio con más de 1.900 visitantes

El monasterio de Carboeiro, en Silleda, continúa consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de Silleda y de Deza. En julio, el cenobio recibió a 1.904 personas.

Por primera vez, la mayoría de las visitas proceden no de Galicia sino del resto de España, al suponer un 49% del total, frente al 41% de turistas llegados desde otros puntos de la comunidad gallega. Entre las autonomías con más visitantes destacan Madrid (241 personas), Andalucía (138) y Valencia (110). Hay, además, una presencia significativa de turistas internacionales, con 186 extranjeros. Destaca de forma especial Francia, con 54 turistas, o Estados Unidos, con 25. El domingo, festividad de San Lorenzo, la entrada a este monumento del románico en Silleda será gratis.