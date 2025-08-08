Forcarei lamenta la falta de brigadas por los recortes de los socialistas

El Concello de Forcarei acaba de informar a los vecinos que no dispone de brigada municipal de extinción de incendios y que tampoco existen otras medidas de prevención de fuegos al amparo de los convenios con la Xunta de Galicia como consecuencia de los recortes del anterior gobierno socialista.

En este sentido, desde el ejecutivo municipal lamentaron que Forcarei es el único ayuntamiento de los ocho de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes que no se adhirió a ninguna de las tres medidas financiadas por la Xunta de Galicia en esta temporada de verano, consistentes en la dotación de brigada, motobomba y desbroces.

Así, recordaron que en el año 2023 hubo una cuadrilla al amparo de un acuerdo con el Gobierno gallego, pero el año pasado la exalcaldesa renunció tras recibir la propuesta de convenio y, en esta ocasión, ya no se sumó a ninguna de las tres acciones de prevención y extinción, lo que imposibilita una colaboración rápida desde el Concello en caso de incendio.

«Queremos pedir a los vecinos que extremen la prudencia», detalló la alcaldesa, Belén Cachafeiro, que confirmó que, para el 2026, Forcarei volverá a dotarse de estos importantes medios de prevención y extinción en el marco de los convenios con la Xunta.