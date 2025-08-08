Forcarei gana el derbi

La Comisión de Festas de Forcarei anunció ayer con gran júbilo que la capital de su municipio resultó ser la ganadora del concurso promovido por la marca de leche Larsa, un triunfo que permitirá traer a sus fiestas nada menos que a la orquesta París de Noia, uno de los grupos musicales más prestigiosos del panorama gallego. La actuación, que tendrá lugar el próximo 29 de agosto, fue descrita por la organización como un «sueño hecho realidad gracias a la movilización de toda la comunidad».

En su emotivo comunicado, la comisión expresó su «eterno agradecimiento al esfuerzo de los vecinos y establecimientos de la localidad, cuyo compromiso fue clave para alcanzar la victoria». Asimismo, se destacó la iniciativa de Larsa, a la que se le atribuye la posibilidad de que «pueblos pequeños puedan conseguir grandes orquestas que de otro modo serían inalcanzables».

El triunfo de este año es especialmente significativo, ya que supone una «pequeña revancha simbólica» tras la victoria de Soutelo en la edición anterior, lo que hizo que la celebración estuviera marcada por la solidaridad. Los miembros de esta comisión quisieron poner de relieve ese gran gesto de solidaridad vecinal que fue decisivo: la colaboración de los habitantes de Soutelo de Montes. A pesar de la habitual rivalidad amistosa entre ambas localidades, la comisión les agradeció su apoyo, señalando que «a la hora de la verdad, echasteis una mano». Este espíritu de cooperación fue un factor clave para el éxito del concurso, y Forcarei invita a todos los vecinos de Soutelo de Montes a disfrutar del día grande de las fiestas del Concello, que coincide justamente con el Venres das Dores.

El 29 de agosto ya está bien marcado en el calendario de todos los forcaricenses, mientras que la organización se enfrenta ahora al reto de encontrar el emplazamiento idóneo para un evento de tal magnitud. La llegada de la París de Noia no será solo un acontecimiento poco habitual en las fiestas locales por sus altos costes, sino que también tendrá un doble impacto: por un lado, enriquecerá el «Venres das Dores» con una orquesta de primer nivel, y por otro, también liberará recursos de la comisión, que ya se prepara para afrontar este nuevo reto logístico. La expectación es máxima, y estos ya animan a los asistentes a «engrasar las caderas para bailar a tope».

Por último, sus organizadores lanzan una invitación abierta a todos los interesados que no conozcan su tierra: «Buena ocasión el 29 de agosto para que los que no la conozcáis, visitéis Forcarei y disfrutéis de sus tesoros visibles y ocultos».