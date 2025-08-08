La Festa da Empanada en A Bandeira

El verano en Galicia, entre las nubes y el sol, entre las brumas y los vientos húmedos del Oeste, se tiñe de fiestas en honor a sus patronos. Estas celebraciones que se suceden desde las más recónditas aldeas, hasta las más celebradas urbes, cubren su verde piel con un nuevo traje. Galicia en verano huele a gente joven, a ropa nueva, a alegría, a pólvora, a campana que repica, a aturuxos, a alalás y, últimamente, a increíbles aromas con sabor culinario. En una palabra, el verano en Galicia huele a fiesta. Y, en concreto, la villa de Bandeira huele a empanada.

Entre estas renombradas fiestas gallegas en honor a sus respectivos patronos (Santiago, Virgen del Corpiño, Santa Xusta de Moraña, Virxen da Barca, La Saleta de Siador...) predominaba desde siempre, junto al espíritu religioso, el aspecto lúdico, de diversión, de xuntanza, de alegría compartida. Y, si bien esos aspectos se conservan, no es menos cierto que desde hace años, un nuevo aspecto singular, sin duda, y de hondo calado entre la población, ha tomado el protagonismo: el aspecto gastronómico. Ha nacido una nueva “devoción”, la exaltación de la gastronomía gallega, que ni es mariana, ni en honor a Santo Patrón alguno, sino una devoción totalmente popular, en torno a los manjares de la tierra.

Es frecuente encontrarse –y ya forman parte del paisaje veraniego gallego- grandes carteles que anuncian por toda la geografía gallega, Festa do Pulpo, Festa da Sardiña, Festa do Marisco, Festa do Xamón, Festa da Tortilla, Festa da Richada, etc.

Pues bien, de entre todas estas fiestas de carácter gastronómico, hay una que destaca entre las demás por su gran acogida, por su organización, por su resonancia, por su éxito continuado, por su calidad y por su casi universalidad galaica. Esa fiesta singular es la Festa da Empanada de A Bandeira, en el municipio de Silleda (Pontevedra).

En cuanto a sus orígenes, conviene recordar que en torno a 1974, al ver el éxito que algunas localidades obtenían con algunas celebraciones gastronómicas, un grupo de amigos de la localidad, tuvo la idea de organizar una merienda en plena época estival, a la sombra de los robles, en una de las carballeiras de la villa. La vianda elegida para esa merienda festiva, fue una vianda tan tradicional, tan arraigada, tan versátil y socorrida como la empanada. Tal fue el éxito alcanzado el primer año, que se repitió y amplió la convocatoria, convirtiéndose poco a poco, año a año, en una fiesta tan extraordinaria, que desde sus inicios no ha dejado de celebrarse.

Una amplia robleda en el corazón de Bandeira, la carballeira de Silva y Valladares, fue y sigue siendo, el lugar elegido para dar acogida a los miles de personas, que se acercan año tras año, sin interrupción alguna, a disfrutar y degustar la rica empanada gallega, que en estas fechas alcanza un hito con la subasta de la empanada ganadora.

La convocatoria oficial comienza con la fijación definitiva de la fecha- el tercer fin de semana de agosto-, y la confección del cartel anunciador, obra casi siempre de grandes artistas de la zona o de Galicia; auténticas obras de arte, como se puede observar, admirando todos y cada uno de ellos, conservados por la organización de los Amigos de la Empanada de Bandeira.

El canto a la empanada, el pregón con el que se abre el tercer fin de semana de agosto, desde el año 1974 hasta nuestros días, ha corrido a cargo de eminentes personalidades gallegas del mundo de la Política, de las Ciencias, de las Letras, de la Comunicación… como es el caso de Camilo José Cela, Manuel Fraga Iribarne, Alfredo Conde, Xerardo Fernández Albor, Xosé Cuíña Crespo, Fernando Ónega, Pilar Cernuda, Pepe Domingo Castaño, Armando Vázquez Crespo, Carlos Blanco, Luis Zaera, Mela Casal, Fernando Romay…y otros más.

Cada uno a su manera, en sus respectivos pregones elevaron a la categoría de sublime, este humilde trozo de pan cerrado, y rellenado con los más exquisitos productos de la tierra. La empanada gallega, que aún carece de himno, a pesar de tantos cantores, bien pudiera tomar prestadas sus alabanzas en cualquiera de estos pregones.

Concurso y subasta

Tras el pregón, en la robleda, donde se ubican mesas y carpas para las peñas, familias, asociaciones y grupos de amigos, previa reserva, se reciben las empanadas que se presentan a concurso, según las bases establecidas en las categorías de: Profesional, Amateur e Infantil. Una vez recibidas y catalogadas se exponen al público.

Un jurado compuesto por expertos cocineros, restauradores y gourmets, presididos por una autoridad del mundo culinario, tras valorar la presentación de las mismas y la degustación de cada una de ellas, decide cuales son las ganadoras. Inmediatamente después del veredicto se ponen a subasta pública, alcanzando a veces cifras exorbitadas y adquiridas por algún restaurante o por alguna peña.

El carácter popular viene dado, no solo por su origen desligado de cualquier institución, sino por el apoyo incondicional que recibe de la población asistente, que se cifra en torno a las cinco mil personas por año o incluso más. Y a este apoyo del pueblo, se suma la ayuda incondicional de las instituciones locales y provinciales, caso del Concello de Silleda y de la Diputación provincial de Pontevedra.

Como fiesta que se precie nunca falta la música en vivo, aportada por conjuntos de gaitas, Orquestas, bandas de música, charangas o grupos folclóricos que animan continuamente la velada desde el atardecer hasta la madrugada.

Haciendo un poco de historia, esta fiesta que comenzó en una merienda de amigos, se convirtió en una cena multitudinaria, en una cita culinaria anual y en el homenaje por excelencia a la siempre apreciada empanada gallega.

Pasados los años no tardaron en llegar los reconocimientos. El año 1999, tras haber obtenido los títulos de Fiesta Oficial Gastronómica del Municipio de Silleda, y a propuesta del mismo, en virtud de su singularidad, arraigo, características, valores turísticos y culturales, fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico, por parte de la comunidad Autónoma Gallega.

A los títulos de fiesta de interés local y regional quiso unir a su palmarés, el que la consolide entre las grandes fiestas gastronómicas de España, el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Para ello, en el verano de 2013, la Junta Directiva de la Asociación Amigos da Empanada de A Bandeira, organizadora y responsable de este evento, presidida por Diego Cuiña Iglesias y los jóvenes, Jacobo López Mejuto (vicepresidente), Sara Blanco Gil (secretaria) Laura Fernández Carnoto (tesorera) y todos sus vocales, comenzaron el 20 de julio en el Centro Gallego de Santander, una campaña a nivel nacional, hacia la consecución del preciado título de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la que era, sin duda, acreedora y merecedora.

La junta directiva del Centro Gallego en pleno, apoyó este acto, de exaltación turística y reconocimiento gastronómico y cultural, al que se unieron, de manera presencial, el nuevo alcalde D. Manuel Cuiña, que estrenaba el cargo, acompañado de Dª Paula Fernández exalcaldesa de Silleda, a quien sucedió.

La Revista Libredón del Centro Gallego de Santander, en su Nº 60, del año 2013, se hizo eco de esta iniciativa publicando un artículo sobre dicha fiesta. Hoy, 49 años después, se celebrará una edición especial por ser la primera que se celebra tras la obtención del título de Fiestas de Interés Turístico Nacional y, a falta de una canción o himno oficial, le ofrecemos desde estas páginas un canto en forma de bienaventuranza:

1. Bienaventurado sea el visionario panadero que encerrando las ricas viandas en medio del pan, creó la milenaria empanada.

2. Bienaventuradas sean las manos hábiles que elaboran la artesana masa, la rellenan con sabiduria con el atún, la carne, el pulpo… la hornean en su punto y la envuelven con maestría.

3. Bienaventurados sean los habiles cocineros, las abnegadas amas de casa, madres y panaderos porque de sus manos saldrá el pan que guarda el tesoro.

4. Bienaventurados todos aquellos que, con tradicional maestría, convierten dos trozos de pan en sabrosa empanada, alimento del cuerpo y de los sentidos.

5. Bienaventurados los productos de tierra y mar que, una vez preparados, terminan sus días entre las crujientes paredes de la empanada.

6. Bienaventurados sean el bacalao salado, el octopus milenario, el chorizo casero, la carne gallega, las zamburiñas amigas… que duermen su sueño de gloria en el seno de la empanada.

7. Bienaventurados los gallegos porque entre ellos está el reino de la gloriosa empanada.

8. Bienaventuradas sean las abuelas gallegas que alimentan con amor a sus hijos y nietos, y les enseñan a amar y degustar las suculentas empanadas.

9. Bienaventurados los sabios amantes de la empanada, que aprecian su olor, su sabor y transmiten los secretos de tan rica vianda.

10. Bienaventurados todos aquellos que se acercan a bandeira con hambre y sed de justicia culinaria, para degustar la empanada, honrarla con su presencia y elevarla a los altares de la gastronomía mundial.

11. Bienaventurados los peregrinos, turistas y gourmets que llegan a galicia con hambre y sed del camino y con ansias culinarias, porque serán saciados con el ribeiro y la empanada.