¿Disfrutar de un ocio activo y de comida saludable durante el verano? Sí, es posible

Según la Organización Mundial de la Salud, una dieta sana ayuda a evitar la malnutrición pero además protege de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, los accidentes cerebro vasculares y el cáncer. Esta dieta recomienda que las grasas no superen el 30% de la ingesta calórica y que el porcentaje de azúcar no llegue al 10%.

Entonces, ¿por qué cuando llega el verano triunfan las fiestas gastronómicas copiosas, los refrescos y las bebidas con alcohol? «Porque hacemos más vida social y más comidas y cenas en chiringuitos», asevera la nutricionista lalinense Vanessa Taboada Santín, quien recomienda que lo ideal, para seguir cuidándose cuando uno come fuera de casa, «es pedir un primer plato para compartir, a base de ensalada, salmorejo o gazpacho, y después un plato principal como parrilladas de pescado, marisco o carne blanca». Recuerda que, por el omega 3, es conveniente consumir pescado azul.

¿Y qué hacemos con los postres, que suelen ser helados dos ó tres veces por jornada cuando aprieta el calor? «Los helados son muy ricos en grasa y azúcares, por eso no podemos consumirlos a diario. Lo ideal es que elaboremos helados caseros» a base de yogur griego y fruta congelada, ya sea plátanos, kiwis o arándanos. «La fruta contiene mucha fibra, y este tipo de helados, además de aportar mucho menos azúcar, son muy saciantes».

La cerveza y el ácido úrico

El azúcar también está presente en otros consumos que se disparan durante el estío: las cervezas, los refrescos y las horchatas. La cerveza, como explica esta nutricionista, contiene purinas que, al ser metabolizadas por el cuerpo, pueden incrementar el ácido úrico, algo que no provoca el tomate, por ejemplo. Es más, Taboada recomienda consumir esta fruta (en cocina se considera una verdura, pero no lo es) con piel, para aprovechar el nutriente del licopeno. En cuanto a los refrescos azucarados, es mejor sustituirlos por «infusiones frías, agua con o sin gas, o agua con hielo y limón, que van a ayudar a quitar la sed y de paso las ganas de consumir este tipo de bebidas azucaradas».

Y si durante todo el año cuidamos nuestra dieta, también en vacaciones podemos seguir manteniéndonos activos. Si el destino vacacional es la playa, « no significa que tengas que estar todo el día tirado en la toalla, sino que puedes pasear por la orilla del mar o jugar a las palas, para eliminar el exceso de calorías. Las dietas milagro de después del verano no son saludables».

Vanessa Taboada, en su consulta. / Cedida

Taboada apunta que hay decenas de opciones para comer sano en verano, a base de frutas, verduras, hortalizas o ensaladas de legumbre con quinoa. «La clave es que los cambios de dieta que realizamos a lo largo del año sean sostenibles y que generen adherencia. Una dieta no es sinónimo de pasar hambre», recalca.

Naranja, mejor entera que en zumo

Esta experta nos da un par de consejos más para que el verano no nos estropee la analítica: es mejor comer la naranja entera que hacerse un zumo, para aprovechar toda la fibra, y además del desayuno, comida y cena, conviene ingerir a media mañana fruta o frutos secos, y a media tarde un yogur o de nuevo fruta.

Y del mismo modo que las dietas milagro no funcionan, tampoco lo hace el apuntarse a un gimnasio para la «operación bikini» 15 días antes de partir de vacaciones. Marcelo Fernández Martínez, responsable del gimnasio FM Sport. Martínez regenta junto a su pareja las instalaciones tanto del polígono Área 33 como de las galerías en Avenida do Parque, ambos en Silleda. Indica que las personas que tienen hábito de practicar deporte a lo largo del año en un gimnasio «solo faltan durante los días que se toman unas vacaciones», de modo que pueden seguir empleando las instalaciones del parque industrial gracias a un sistema de tarjeta, aunque los dueños estén de descanso. Este ‘descenso’ puntual de afluencia se ve compensando por usuarios que no pueden acudir ahora en agosto al Lalín Arena, al cerrar por vacaciones, así como por personas emigradas en Andorra, Suiza o Venezuela que regresan a la comarca en verano y que desean seguir practicando su deporte.

Conciliar en verano

Hay una complicación en verano para seguir yendo al gimnasio a diario: la conciliación familiar. «Tenemos algún usuario de 65 años, que es abuelo, y durante la época estival no puede venir tan a menudo porque tiene que cuidar de los nietos», explica. Sin embargo, el ejercicio diario es una asignatura que se mantiene durante el estío para personas que tienen competiciones tras esta estación o que ahora sí disponen de más tiempo libre que el resto del año.

Tanto Taboada como Fernández insisten en la hidratación al deporte, y evitar las horas de calor en el exterior. Y un último apunte para llegar a una integración real en el deporte, para que todos podamos practicarlo en verano y cuando remate: «en toda escuela deportiva tiene que haber formación para atender a niños con capacidades diferentes» que, en casos de autismo o de síndrome de Down, precisan más atención a la hora de hidratarse con frecuencia.

El PSOE alerta del cierre del Lalín Arena

Por otra parte, el PSOE de Lalín lamenta que, «un verano más, las personas usuarias del Lalín Arena sufran el cierre de las instalaciones deportivas durante más de 15 días». El edil Mario López considera «injustificable» este cierre durante la primera quincena de agosto y añade que «por mucho que lo lleven haciendo los últimos cinco años, no vamos a normalizarlo».Los socialistas conminan al ejecutivo local a que «dé explicaciones reales» de por qué vuelve a estar cerrado el Lalín Arena en agosto, y que el PSOE relaciona con «una mala gestión del personal y la no realización de actuaciones de mantenimiento.

Durante los años anteriores el PP justificó el cierre con un cambio de máquinas del gimnasio que se ejecutó en una mañana. Después con un paro biológico en la piscina y con obras de envolvente, que para nada afectaban a servicios como la sala de gimnasio o las pistas de pádel. Ahora simplemente hablan de actuaciones de mantenimiento que compartimos que se realicen, pero que para nada justifican el cierre durante 18 días».López insiste en que servicios públicos como este deberían estar siempre disponibles, «y más cuando les subes los impuestos de forma desorbitada. En verano vuelven muchos retornados que quieren seguir con su actividad física». La única información que se les dio a los usuarios por el cierre fueron los carteles colgados en las instalaciones.