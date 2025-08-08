La deuda pública de Lalín roza los 7,7 millones, según el BNG

El portavoz del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, desvela que la deuda del Concello asciende a 7.690.506 euros. «Gracias al trabajo del Bloque y ante la negativa sistemática por parte del PP a hacer públicos los datos de deuda pública, la ciudadanía puede ser conocedora de la gravísima situación en que se encuentran las arcas municipales».

De esos 7,69 millones pendientes de amortizar con entidades bancarias, 271.593 tienen que pagarse a Banco Sabadell, por un préstamo acordado en 2017 de 965.664 euros, durante el gobierno de coalición, y con un plazo de amortización de 10 años. Hay otros nueve créditos, ya firmados en esta nueva etapa del PP. Dos de ellos se suscribieron en el año 2021 por 592.506 y 828.537 euros. Quedan por devolver, respectivamente, 444.379 y 621.403 euros. Ambos están firmados con Caja Rural, al igual que otros 3 créditos, ya rubricados en 2022 y por 15 años: uno de 1.131.217 euros (quedan por amortizar 1.044.200); un segundo por 451.589 (416.852) y otro más, por un capital inicial de 825.204 (761.727 euros).

También en 2022, pero con Caixabank, el gobierno lalinense suscribió dos préstamos, ambos a 15 años. Uno de ellos con un capital inicial de 1.370.000 euros, del que quedan por pagar 1.264.615, y otro por 3.130.000 euros, de los que están pendientes 2.865.734. En 2023, por último, con Abanca se formalizaron otros dos préstamos, por 305.646 y 1.141.516 euros, ambos también con un plazo de amortización de 15 años. Ambos fueron amortizados hace un par de semanas, como indica Vilariño, de forma íntegra y con cargo a los remanentes de tesorería.

Para los nacionalistas, estos casi 7,7 millones de deuda pública « son el resultado de una política basada en el derroche más irresponsable de recursos públicos». Lamenta que esa deuda con los bancos se deba también a «la espectacular subida de los intereses, en más de un 1.100% y de las amortizaciones, en un 147%». Traducido en cifras, en 2023 Lalín tuvo que abonar, solo de intereses, 25.124 euros, pero en 2024 la cifra se disparó a los 370.135.

El BNG insiste en que la sociedad lalinense padece esta «nefasta gestión» en forma de subida de impuestos, pues el IBI aumentó un 25%, mientras el gobierno local recupera el tributo de plusvalías o encarece los recibos del agua o de la basura.