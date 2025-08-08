Denuncian la falta de higiene en los baños de la playa de Vilatuxe
Los usuarios advierten del riesgo para la salud | Urgen una limpieza en todos ellos
REDACCIÓN
Usuarios de la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe, denuncian las malas condiciones en las que se encuentran sus baños públicos. Los afectados señalan un estado deficiente de las instalaciones y falta de mantenimiento, con evidentes problemas como el mal olor y la suciedad.
La situación ha generado malestar entre las familias que estos días aprovechan el calor que hay para acercarse a Pozo do Boi para refrescarse, quienes han expresado su preocupación por la falta de higiene y las molestias causadas por el mal estado de los servicios. Esperan que las autoridades tomen medidas para solucionar este problema y garantizar unas condiciones sanitarias adecuadas en la playa fluvial de Vilatuxe. Además, los usuarios están preocupados por la falta de higiene y el posible riesgo para la salud que acarrea un estado tan lamentable de los urinarios.
