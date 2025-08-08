Arranca el proceso de expropiación para el área recreativa de Cerdedo

El proyecto de creación de una gran área recreativa en el entorno de la playa fluvial de Cerdedo dio un importante paso después de que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas anunciase la inscripción en el Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia del Plan especial de infraestruturas e dotacións para a ordenación da zona verde EL/ZV-30, Cerdedo, no Concello de Cerdedo-Cotobade.

La playa fluvial de Cerdedo. | Bernabé

La aprobación del plan presentado por el gobierno que dirige Jorge Cubela, les da vía libre a iniciar el proceso de expropiación de las parcelas y también a la licitación del proyecto. Así lo anunció ayer el propio Cubela, quien mostró su satisfacción por alcanzar una nueva fase en la tramitación de un ambicioso proyecto que se puede convertir en un «recurso turístico importante» para el Concello de Cerdedo-Cotobade. El regidor local explicó que estas expropiaciones tendrán un coste aproximado de 100.000 euros, que saldrán de fondos propios del Concello.

Por otra parte, el gobierno local iniciará el proceso de licitación para la redacción del proyecto constructivo de esta nueva área esparcimiento.

El objetivo del plan es transformar esta área recreativa en un referente de infraestructura verde, deportiva, fluvial y cultural en la región. Se cambiará el uso de terrenos, mayoritariamente rústicos, para crear un gran espacio de ocio que incluirá una estación de autocaravanas, una amplia área de baño y de ocio, una cafetería, una pista deportiva, un anfiteatro con una bancada natural y una zona recreativa con senderos circulares para pasear.

La primera fase se orientará a modernizar las actuales instalaciones de la playa fluvial de Cerdedo para convertirla en un área recreativa con diversos servicios. Así, se proyecta crear un amplio aparcamiento con capacidad para entre 50 y 60 vehículos más 20 autocaravanas. Para ello, no será preciso asfaltar la zona sino que se prevé efectuar una reordenación del parcelario y acondicionar el firme con materiales autóctonos: ‘xabre’ compactado y otros materiales que se integren bien en el paisaje.

En una segunda fase se impulsará la construcción de una zona deportiva de esparcimiento, que se dotará de una cancha de baloncesto que, por sus características, también podrá ser usada para jugar al fútbol; y de una cancha idónea para la práctica deportiva del tenis y el pádel.

En tercer lugar, la pretensión del regidor de Cerdedo-Cotobade es completar la actuación en la que será la área recreativa de referencia para el casco urbano de Cerdedo con una pequeña senda circular idónea para pasear y dotada de merenderos.

Esa senda se conectaría con la ruta que rinde tributo al Padre Sarmiento, que arranca muy cerca de la actual playa fluvial. Y el munícipe también pretende comunicarla con la ruta Cabenca-Cavadosa. Su idea, según manifestaron en su día, es convertir todos estos atractivos en un paquete turístico que promocione Cerdedo. La idea es que desde esta localidad se pueda llegar al Seixo.

Para Cubela, este ambicioso proyecto vinculado a la actual playa fluvial que proyecta convertirla en un área recreativa fluvial de referencia será «un proyecto prioritario».