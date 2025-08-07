Xuntanza de Maiores en la Pena de Francia
El Concello de Dozón organiza el viernes 22 de agosto su Xuntanza de Persoas Maiores en la Pena de Francia. El evento comenzará a partir de las 13.00 horas con una misa en el Santuario, y una hora más tarde se celebrará la comida popular, que será gratuita para los empadronados de más de 60 años. Se entregarán premios a los asistentes de más edad, y Antonio Barros pondrá la música.
