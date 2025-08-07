La unidad móvil de donación está en Silleda
La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue llama a los silledenses a participar en la campaña de donación. La unidad móvil estará operativa hoy, en la Rúa do Progreso, 42, junto al Concello, en horario de de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.
