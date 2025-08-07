Tres farmacias vigilan los picos de gripe y covid en la zona

El pasado mes de enero la Consellería de Sanidade puso en marcha una pionera red de formada por 70 farmacias cuyo objetivo es anticipar la evolución de la gripe y del covid a partir de la venta de test de antígenos y medicamentos. Así fue como nació la Rede Galega de Farmacias Centinela, un entramado del que forman parte tres farmacias de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Dos de ellas están en A Estrada. Se trata de la Farmacia Losada y la Farmacia Eirín. La tercera y última es la Farmacia Madriñán Batán de Lalín. Para saber más de este proyecto, sus objetivos y las primeras conclusiones hablamos con Elena Raviña, responsable de la Farmacia Eirín, quien además es secretaria del Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra.

«El objetivo es predecir cuándo vienen los picos de gripe y covid. Se vio que históricamente, el aumento en la venta de medicamentos antigripales y test de antígenos servía para predecir los picos. Eso podría usarse para que los servicios sanitarios estuviesen preparados para una ola. Esa correlación fue la que animó a ampliar esos datos con este programa piloto. Por el momento es un programa que se está probando y ensayando por parte de la consellería y las farmacias que participamos», explica Elena Raviña Eirín.

Estos datos que necesita la consellería para el estudio se recogen a través de su programa informático y posteriormente es la farmacia la que debe ir realizando un volcado semanal. «Enviamos las ventas de los cinco antigripales más vendidos. Cada farmacia selecciona los que trabaja de manera más frecuente. Cuando empezamos se hizo un volcado de datos histórico y a partir de ahí lo hacemos de manera semanal. Además, también volcamos los datos de venta de los test de antígenos. Son dos volcados diferentes. No se suman».

La responsable de la Farmacia Eirín reconoce que este proyecto se ha puesto en marcha en una campaña atípica. «Este año hubo una gripe un tanto rara y no hubo tanto covid. La gente está muy vacunada, algunos con cuatro o cinco vacunas. Sin embargo, sí que se vio que los incrementos en la venta de antigripales y de test antígenos coincidía con un aumento marcado de consultas en atención primaria por este motivo. Puede ir primero a la consulta o primero a la farmacia y después a la consulta si el antigripal no consiguió que mejorasen», explica. «Los picos habituales de gripe suelen ser en los meses de diciembre y enero pero este año no fue así. En esta campaña fue más tarde. Llevamos unos años, desde la pandemia, que los virus no se comportan de la misma manera. Estuvimos durante tres años con mascarillas y durante ese periodo no había picos. Por ejemplo, no había tantas alergias en primavera. Ese pico no se notaba. La gente no se da cuenta pero el hecho de quitar la mascarilla volvió a liberar los virus, aunque con un comportamiento más errático. Se supone que con los años se irá estabilizando de nuevo".

En cuanto al covid, Elena Raviña apunta a que su llegada ha cambiado también el equilibrio estacional. «Ahora tenemos un nuevo virus en el mundo. Los test se siguen vendiendo mucho. No tiene por supuesto nada que ver con lo que se vendía en pandemia, pero hay que pensar que su sintomatología se puede confundir con la gripe o con una alergia. Se indica mucho además en atención primaria, porque allí no tienen tests».

La farmacéutica estradense confía en la consolidación y potenciación de esta nueva red de centinelas. «Estamos trabajando para que esto se pueda ampliar y se pueda trabajar en la detección de más patologías. Esto es todavía el principio de una colaboración», explica. «Lo que hacemos es una vigilancia epidemiológica, así que se puede trasladar a cualquier tipo de epidemia. Hay que pensar por ejemplo en la aparición del covid. Si en ese momento hubiésemos sabido lo que iba a venir, se habría podido evitar que se colapsasen sistemas y se habrían tomado medidas antes. Ahora, si viene otro virus respiratorio de ese tipo, ya estamos preparados y todos estos datos ayudan en ese sentido».

Elena Raviña destaca además la importancia de que Sanidade utilice a las farmacias para recopilar esos datos. «Somos el primer lugar al que acude mucha gente. Muchos viene aquí directamente para no esperar su turno en el centro de salud».