Dicen que es un tío que canta con entusiasmo la marcha fúnebre, si se lo piden y que ha pisado el escenario sin complejos desde que tenía pelo. Es Miguel Ángel Carreño, Micky para el gran público.

-¿Qué tal está resultando la gira veraniega con el guateque?

-Muy bien. Estamos muy contentos. Los músicos funcionan muy bien y el público responde perfectamente. Espero que aquí en la Praza da Igrexa de Lalín vengan a vernos a todos nosotros.

-El hombre de goma, el chico de la armónica, el que no sabía nadar... ¿Cuál de todos sus apodos s el que mejor le define?

-Yo soy el hombre de los motes. Siempre me han tildado de algo. Por ejemplo, el chico de la armónica es precioso como título. Lo del hombre de goma me lo pusieron los medios de radio y prensa porque tenían que justificar un poco los movimientos que hacía y también me gusta. Lo que pasa es que la goma, amigo Ángel, tú ya me entiendes... está endurecida.

-Es usted uno de los mejores ejemplos de que los viejos rockeros no mueren. ¿Cómo lo hace?

Bueno, queda Miguel Ríos, que es un poco el que se atribuyó esa frase. Exactamente, de mi quinta pues mira yo creo que Miguel está empezando a retirarse y Pepe Barranco, que fue un poco alma mater del pop y rocanrol en España, pues el pobre murió ya hace cuatro o cinco años. Y creo que del resto sólo quedo yo, la verdad.

-¿Después de todo este tiempo sigue pensando que el rocanrol es ante todo una forma de vida?

-Sin duda. Una forma de vida y una actitud, que viene a ser todo lo mismo si lo piensas un poco. Efectivamente, el rocanrol lo tienes que sentir, sobre todo con todas la ofertas extrañas que hay ahora en el mundo de la radio y la televisión. Yo soy un tipo hecho a modelo vintage. Quiero decir que me gustan los micros con cable porque hoy en día la mayoría de los micrófonos son sin cable. También me gustan los amplificadores en el escenario, con sus válvulas, la batería bonita y bien resuelta y, después, unos buenos teclados. Quizás todo este tipo actual de gimnastas en el escenario y de luces estrambóticas aparentan mucho pero después los resultados son muy discutibles, la verdad.

-Desde luego, su Eurovisión no tiene nada que ver con lo que podemos presenciar ahora.

-Nada que ver. Y mira que cuando fui yo, en el 76, se inició la apertura a los países del Este, que empezaron a competir. Pasamos a lo mejor de 50 o 60 millones de telespectadores a 400. Eso es una responsabilidad añadida. Pero, bueno, a mi no me afectó. Yo defendí el Enséñame a cantar muy bien. La gente como Alemania o Inglaterra nos dieron ciertos votos muy importantes y me quedé en el noveno puesto, que no está nada mal. Y eso que Francia y Portugal, nuestros vecinos, nos dieron cero puntos.

-¿Cómo recuerda sus comienzos en el panorama musical?

-Nosotros grabamos el primer EP, que era de cuatro canciones, a principios del 63 y salió en verano de ese mismo año. Recuerdo que estábamos en Gijón, en el club náutico, y recibimos una cajita que tenía 30 o 50 ejemplares y nos hizo una ilusión tremenda.

-¿Fue enriquecedor ser coetáneo de los cuatro de Liverpool?

-Todo lo que procedía de los cuatro fabulosos lo montábamos y hacíamos lo que podíamos. Porque, claro, las comparaciones con eso son odiosas. De todas formas, fueron años muy bonitos.

-¿Con qué se queda de toda su trayectoria musical?

-Es largo de contar. Te podría remitir al próximo libro que va a salir de las andanzas del hombre de goma, que lo estoy escribiendo con un chaval de Ponferrada y creo que es bastante escrupuloso. Tocamos un poco a la vida y milagros de un servidor primero con los Tonys y después con toda la gente que me acompaña ahora. Yo me quedo con que la música y el concepto del pop-rock no ha cambiado tanto.

-¿A qué se refiere?

-Ahora sigue habiendo gente maravillosa tipo Coque Malla, Leiva o Fito. Esos son las más gordos, por así decirlo, pero es que hay una serie, una cantidad de gente de cuarenta y pico años que han hecho música muy interesante y muy digna de resaltar, ser escuchada y promocionada. Lo que pasa es que ahora no se venden discos como se hacía antes.

-En eso coincide con sus compañeros de guateque musical.

-Es que tú te vas ahora a una gran superficie comercial donde antes había un departamento de discos, cedés y casetes, y en estos momentos no existen. Ahora todo es internet y plataformas, y yo no sé cómo se puede defender eso en cuanto a dinero. Los dos últimos trabajos que hice, uno lo saqué con José Ramón Pardo y el otro con Munster Records. Lo que pasa es que a cambio de no vender discos, te ponen en los medios para poder trabajar haciendo galas o bolos.