Silleda contrata obras en varias pistas de Manduas, Piñeiro y Abades

El Concello de Silleda acaba de contratar tres nuevas obras de mejora viaria en las parroquias de Piñeiro, Abades y Manduas, con una inversión que rebasa los 206.000 euros. Las actuaciones van a financiarse con cargo al crédito extraordinario de 1.750.000 euros que quedó aprobado por unanimidad en el último pleno.

Los proyectos fueron redactados por el ingeniero Emilio Quintáns Pérez, de la empresa Imbolt IT, y fueron adjudicados a la empresa Taboada y Ramos SL. Los trabajos comenzarán en las próximas semanas, una vez que quede aprobado el correspondiente plan e seguridad y salid.

La primera de las intervenciones tendrá lugar en la parroquia de Piñeiro, con un presupuesto de licitación de 117.961 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Las obras afectarán a los lugares de O Campo, Besteiros y Cuiña, con una longitud total de casi 1,9 kilómetros. En cuanto a la feligresía de Abades, la inversión se cifra en 58.019 euros y un plazo estimado de dos meses para completar los trabajos. En este caso, se incluyen los lugares de a Bouza y Bazar, en un tramo de 700 metros. El proyecto incluye, además, la preparación de una subbase de zahorra en un ramal de 235 metros. Por último, la tercera actuación corresponde a Manduas, en la aldea de Bravil, con un presupuesto de 30.248 euros y con un plazo de ejecución de también dos meses. Afectará a 600 metros.

En todos los casos, las actuaciones contemplan la limpieza de cunetas, riego asfáltico de adherencia y pavimentación con hormigón bituminoso en caliente. Como mejora ofertada por la empresa adjudicataria, habrá una regularización previa de la base y se instalarán elementos de sujeción de acero para los contenedores de basura.

Por último, tras asfaltar los lugares de Toxa y Costela, Silleda prevé iniciar de forma inmediata una actuación idéntica en Toiriz y el núcleo de Xestoso, en el que durante estas jornadas se realizan labores de limpieza.