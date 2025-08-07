Pétalos a los pies del Divino Salvador

Ya de por sí, la iglesia de Camanzo, con sus pinturas murales y la centenaria parra que cubre el patio de uno de los edificios auxiliares, es uno de los bienes patrimoniales que debemos visitar los vecinos de Deza y cualquier persona que esté interesada en conocer la comarca. Esta belleza arquitectónica se vio ayer aún más realzada gracias a las alfombras florales que confeccionaron varias vecinas con motivo de la romería religiosa del Divino Salvador.

Las creaciones florales adornaron el templo. | Bernabé/Javier Lalín

Durante tres días, el grupo trabajó en distintos diseños tanto dentro del templo como en el atrio. Algunas alfombras lucían las iniciales JHS, abreviatura del latinismo Iesus Hominum Salvator (Jesús, salvador de los hombres), adornadas por pétalos de flores de temporada, serrín tintado ya empleado en años anteriores y arena. Las vecinas también emplearon espadañas, esas plantas acuáticas que, como manda la tradición, los asistentes a la misa pudieron llevarse para guardarlas en casa durante el invierno y quemarlas en caso de tormenta.

Otra alfombra, en el exterior. / Bernabé/Javier Lalín

Antes de la pandemia

Las alfombras florales en Camanzo ya se elaboraban antes de la pandemia, pero es en este 2025 cuando cobran fuerza. Y gracias a la experiencia, se explica que las personas que las confeccionaron no precisen ni metro ni plantillas para elaborarlas. Solo tiempo, muy buen ojo y paciencia. Ayer recibieron numerosas alabanzas de los asistentes a la ceremonia religiosa, y reiteraban que en los próximos años, esta labor está abierta no solo a todos los y las residentes en la parroquia cruceña, sino a cualquier persona que desee participar en una tarea que puede presumir de ser muy artística.