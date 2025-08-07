Lalín vuelve a convocar el test para las plazas de Policía Local

El Concello de Lalín convoca para el 26 de este mes, a partir de las 10.00 horas, la primera prueba para el acceso a tres plazas de Policía Local como funcionarios de carrera.

Será un examen tipo test y se celebrará en las instalaciones del Lalín Arena. El decreto fue firmado hoy y la convocatoria saldrá publicada tanto en el tablón de anuncios del consistorio como en el sitio web www.lalin.gal t en la sede electrónica. El del 13 de junio quedó anulado por defectos de tipografía en la impresión de los documentos.