Innovación cosmética desde el rural estradense

«Chorima es un laboratorio de A Estrada que hace ciencia desde el rural y con materias primas gallegas». Así define Miguel de la Calle, químico y fundador de la firma Chorima Cosmética Atlántica, el proyecto empresarial que él mismo puso en marcha hace dos años, en los que ya cosechó varios reconocimientos por toda Galicia. La idea es sencilla en la formulación pero ambiciosa en su esencia: transformar elementos naturales locales en «productos cosméticos de alto valor añadido».

«A mí siempre me gustaron las plantas y sus propiedades. Cuando descubrí el mundo de la cosmética, vi que era un sector muy dinámico, donde tienes que investigar, probar, mejorar... Era el encaje perfecto para aplicar mi formación en química y en dermofarmacia, pero también para poner en valor el rural gallego», explica desde su laboratorio en San Xurxo de Vea.

Uno de los objetivos centrales de Chorima es demostrar que en el rural también se puede hacer ciencia e industria, aprovechando los recursos naturales sin renunciar a la innovación. «Creo que la cosmética puede llegar a ser un sector estratégico para Galicia, como el textil o la conserva. Tenemos potencial para ser un referente nacional, siempre que apostemos por la producción local, desde el cultivo de plantas hasta la elaboración de los productos finales», defiende Miguel, que también es vicepresidente de la Asociación de Cosmética Galega, creada recientemente.

La primera línea de productos con la que está triunfando la marca está basada en una combinación de extracto de orujo de albariño, productos apícolas locales, agua de mar atlántica y varios tipos de algas gallegas, con las que de la Calle oferta crema facial, corporal o para las manos. Estos ingredientes forman el «corazón» de la fórmula: «Es el alma de la línea. A partir de esa base, añadimos ingredientes específicos según la función del producto», explica, donde el vino destaca por sus grandes propiedades anti-age.

El caso del albariño, además de ser un subproducto de la industria vinícola, tiene un alto potencial como principio activo: «Es un extracto con propiedades despigmentantes y antienvejecimiento. Bloquea la tirosinasa, la enzima que le da la orden a los melanocitos para producir melanina. Así se evitan las manchas en la piel. También inhibe la colagenasa, que degrada el colágeno natural de nuestra piel. Al prevenir esta degradación, conseguimos una piel más firme, tersa y con aspecto más juvenil», detalla el químico.

Lo más interesante de todo esto, es que desde Chorima le dan una segunda vida a un residuo: «En cada vendimia se generan toneladas de orujo, que normalmente se destinan a hacer aguardiente. Nosotros buscamos otro camino para esos desechos».

Chorima Cosmética Atlántica, marca estradense creada por Miguel de la Calle desde su laboratorio en San Xurxo de Vea. / Cedida

El origen del nombre

En este momento, el fundador está investigando las propiedades de la chorima, la flor del toxo, que da nombre a la marca. «Ya hay estudios que apuntan a efectos calmantes y antiinflamatorios, pero estamos en una fase muy inicial. Una dificultad es el procesado: si tienes que separar flor a flor, encarece mucho el proceso. Lo ideal sería poder trabajar con el tallo y la flor mezclados, pero hay que seguir probando para ver qué combinación es eficaz y viable», explica Miguel, que tiene claro que la cosmética puede ser un gran motor de desarrollo rural. Chorima vende tanto a través de su web como en tiendas físicas, farmacias y puntos de venta de productos gallegos. Incluso apunta al sector turístico: «Los amenities de los hoteles o los tratamientos de balneario pueden ser una vía para que la cosmética gallega llegue más lejos», afirma entusiasmado.

Al contrario de lo que muchos podrían pensar, trabajar desde una aldea no supuso, hasta ahora, ningún obstáculo para el proyecto. «Estoy a cinco minutos de A Estrada y a veinte de Santiago, tengo fibra para los trámites por internet, así que de momento no tuve inconveniente. El rural, en estos momentos, solo me dio ventajas», subraya.

Metas de la asociación

Miguel es también vicepresidente de la Asociación de Cosmética Gallega, creada hace algo más de un año con alrededor de 30 socios, muchos de ellos asentados en el rural. La entidad busca dar visibilidad al sector y poner en valor un modelo de negocio sostenible basado en ingredientes locales, investigación y producción ética.

«En Galicia tenemos de todo, materia prima de calidad, gente formada, prestigio como productores... Solo falta recuperar la industria transformadora. Ya tuvimos grandes referentes, como la marca del jabón de La Toja. La cosmética puede ser una oportunidad para reindustrializar Galicia sin que pierda su esencia», apunta.

El proyecto de Chorima fue distinguido a lo largo de estos dos años con varios galardones, lo que para Miguel de la Calle supone «un gran respaldo, ya que a veces, cuando emprendes en sectores nuevos e innovadores, te preguntas si estarás loco, pero cuando ves que lo que haces despierta interés y que hay quien entiende la propuesta, te da ánimos para seguir adelante», concluye.