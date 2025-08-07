Desestiman un recurso por retirar cristales en una galería tras el vendaval Herminia

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra desestima el recurso de apelación de una particular contra el auto de marzo de este año, emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Lalín y en el que se dicta el sobreseimiento libre de una causa abierta por la dueña de un inmueble en Silleda tras la retirada de cristales caídos por el paso del vendaval Herminia, en enero.

La denunciante argumentaba que «sin tramitar expediente alguno y por decisión de la alcaldesa», una vez pasada dicha borrasca, el 25 de enero el 112 movilizó al retén de bomberos con sede en Trasdeza, «los cuales una vez personados en el lugar procedieron a la retirada de los cristales sin que hubiese mayores incidencias». Días después, en la jornada del 30, «cuando no había alerta meteorológica alguna, por una brigada que intervenía a instancias de la alcaldesa, se procedió a la retirada de los cristales instalados en el inmueble», pero según la denunciante se recogieron esos cristales y «con absoluto desprecio a la propiedad, se procedió a romper los que se encontraban en perfecto estado y a retirar los de policarbonato, y romper la carpintería de los mismos, causando cuantiosos daños».

La Audiencia confirma ese sobreseimiento libre amparándose en los argumentos del ministerio fiscal. La acusación pública recuerda que «la denunciante ignoraba la autoría de los daños, aunque sospechaba, por la información que hemos podido recabar del vecindario, que pudiera ser del personal el Ayuntamiento·. Añade que las fotos dejan claro que la galería «presenta una cierta antigüedad», que también menciona el informe de la policía local. La galería se ubica en la primera planta de un edificio «deshabitado y visiblemente ruinoso». Dado que los vidrios aún no desprendidos presentaban tal deterioro, se movilizó a los bomberos para retirar los que ya estaban sueltos.

El ministerio fiscal añade que días después de Herminia otro vendaval, Eowyn, registró en distintos puntos de Galicia rachas de viento de hasta 144 kilómetros por hora, y que en la provincia las intensas lluvias vinieron acompañadas de rachas de 80 kilómetros por hora, con riesgo de más caídas de cristales de esa galería.