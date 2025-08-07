Crespo y Canda visitan el ensanche del vial de A Xesta

El alcalde de Lalín, José Crespo, y la edil del área de A Xesta, Beatriz Canda, visitaron ayer el lugar de A Vila, donde el Concello negoció la cesión de terrenos con un vecino para poder ensanchar un vial. La pista resultaba demasiado estrecha como para permitir el cruce de dos vehículos.

