Cortan al tráfico la Nacional 640 por el vuelco en Lalín de un camión cisterna con leche

El vuelco de un camión cisterna de leche ha provocado que hoy se desviara el tráfico en la Nacional 640 a la altura de A Veiga, en Lalín.

El siniestro tuvo lugar a las 16.00 horas y fue necesario cortar la circulación en el punto kilométrico 160, habilitándose un desvío alternativo. Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Silleda, GES de Lalín, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Lalín participaron en el operativo de emergencia. El conductor del camión resultó herido leve y fue trasladado consciente y estabilizado al CHUS de Compostela.