Cortan al tráfico la Nacional 640 por el vuelco en Lalín de un camión cisterna con leche
El conductor resultó herido leve y fue trasladado al CHUS consciente y estabilizado
R. L.
Lalín
El vuelco de un camión cisterna de leche ha provocado que hoy se desviara el tráfico en la Nacional 640 a la altura de A Veiga, en Lalín.
El siniestro tuvo lugar a las 16.00 horas y fue necesario cortar la circulación en el punto kilométrico 160, habilitándose un desvío alternativo. Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Silleda, GES de Lalín, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Lalín participaron en el operativo de emergencia. El conductor del camión resultó herido leve y fue trasladado consciente y estabilizado al CHUS de Compostela.
