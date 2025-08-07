Comienza la Burger Experience en A Estrada
Arranca esta noche la Burguer Experience en la Praza do Concello de A Estrada, donde se instalarán numerosos food trucks de hamburguesas, una carpa con mesas y asientos, y música en directo. Comenzará a partir de las ocho de la tarde hasta la medianoche, horario que se repetirá también mañana, mientras que sábado y domingo añadirán a mayores horario de 13.00 a 17.00 horas.
