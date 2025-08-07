Las comarcas, entre las áreas de mayor uso de consolas y de televisores inteligentes

Poco a poco, la brecha digital se reduce en la comunidad gallega, gracias a cursos en los que las personas mayores aprenden a desenvolverse con las nuevas tecnologías y con un despliegue de fibra óptica por zonas rurales para que sus vecinos y vecinas puedan teletrabajar y realizar trámites a través de internet.

Este avance queda de manifiesto durante 2024 en las comarcas en el estudio Galicia, a nosa vida en dixital. A sociedade da información nos fogares galegos, que elabora el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga). Si en 2023 el área de Pontevedra nororiental, que engloba a Deza y Tabeirós-Montes, contaba con un ordenador en el 66,7% de sus hogares, en 2024 el porcentaje ya escala al 80,2%, muy cerca de la media autonómica del 80,7%. El Osimga realizó este estudio en base a las respuestas de 7.829 hogares (15.721 personas) de la comunidad gallega, que cuentan por los menos con un miembro de 16 a 74 años. De los datos totales se desprende, tanto en el área nororiental de la provincia como en el resto, que la presencia de un ordenador es más común en las familias con niños y niñas en edad escolar, ya que en este caso el porcentaje se dispara al 94.8%. Y al tener que comprar un ordenador, se hace imprescindible la conexión a internet: en 2023 el 88% de las viviendas de las dos comarcas tenían acceso a la red. Un año después ya está en el 93,2%.

El nivel de ingresos

Pero en la compra ya sea de un ordenador o de otros dispositivos tecnológicos influye, y mucho, el nivel de ingresos de cada hogar. Esto queda patente en las familias que disponen de un Smart TV. A escala gallega, solo el 22,6% de los hogares con menos de 601 euros al mes dispone de un televisor con acceso a internet y a diversas aplicaciones, mientras que escala al 75% en las casas con ingresos superiores a los 3.500 euros. En Deza y Tabeirós-Montes, el 66,4% de las viviendas tiene una Smart TV, con un porcentaje solo superado por el área de A Coruña (69%), la de Ourense Central (75,5%) y Barbanza-Noia (75,6).

El informe señala que la presencia de un televisor inteligente en casa puede dejar de crecer al estar disponibles otros dispositivos alternativos. Ocurre lo mismo con las consolas de juegos: de media, en Galicia solo se emplean en el 22,7% de los hogares. La proporción llega al 23% si hablamos de las comarcas. Como vemos, son cifras muy modestas en comparación con el uso del ordenador o de un televisor inteligente. ¿Por qué? Porque estamos ante una población envejecida y con un relevo generacional cada vez más reducida. Eso sí, como con el empleo de ordenadores: donde hay niños en edad escolar, también están presentes las consolas.

Tecnologías disruptivas

Este concepto incluye tanto los altavoces inteligentes (que permiten varias funciones como reproducir música como controlar otros dispositivos) como sistemas de seguridad de la vivienda.

Los altavoces inteligentes tienen una presencia aún modesta en el área nororiental de la provincia, al estar solo en 5 de cada 100 hogares. La cifra más alta corresponde a Vigo, con el 25,2%, y la media gallega se queda en el 16,5.

Aumentan las compras entre los mayores de 65

Sí es superior, pero de forma muy sutil, el empleo de otros dispositivos domésticos conectados a internet: se emplean en 13 de cada 100 hogares de la zona, pero solo en 9 de cada 100, a nivel gallego.También a escala autonómica, los tres perfiles más habituales de usuarios de dispositivos electrónicos son, por este orden, el de un estudiante, una persona ocupada laboralmente y una en desempleo. Nueve de cada diez residentes en los concellos echaron mano de una tablet, un ordenador, un smartphone o un televisor inteligente en el último trimestre de 2024, según el informe del Osimga.

Los usos más habituales suelen ser la búsqueda de bienes y servicios, la realización de videoconferencias o la lecturas de noticias on line. En el otro extremo de la tabla, como hábitos menos extendidos, tenemos la realización de cursos en línea, el uso de programas informáticos para editar fotos y vídeos o crear archivos con gráficos. Entre los usuarios de 16 a 74 años de las comarcas, 62 de cada 100 compraron a través de internet. Este tipo de compras son más habituales entre las edades de 25 a 34 años, pero está creciendo el uso entre las personas que rebasan los 65. Por último, solo el 5% de los internautas registró algún incidente de ciberseguridad. En Caldas, por ejemplo, se dispara al 41,1.