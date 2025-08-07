Cerdedo acoge el sábado la Xuntanza Anual de Amigos da Terra de Montes

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y el presidente de la Asociación de Amigos da Terra de Montes, Tomás Sancho, presentaron ayer la Xuntanza Anual da Asociación Amigos da Terra de Montes que se celebrará este año en Cerdedo, el sábado 9 de agosto. Además, en el transcurso de la misma, serán homenajeados con las «Enseñas de Ouro» Eduardo Pazos Calvar, de Beariz; Rubén Troitiño, de Cerdedo, y la Comisión de Fiestas de Pardesoa, de Forcarei.

La Xuntanza Anual comenzará a las 11 de la mañana con una misa en la iglesia de San Xoán Bautista de Cerdedo y media hora más tarde tendrá lugar la asamblea general ordinaria. A las 12.00 horas se hará la recepción en el Auditorio de Cerdedo. A partir de las 13.00 horas se homenajeará y se entregarán las «Enseñas de Oro» de la Asociación a Eduardo Pazos Calvar, Rubén Troitiño y a la comisión de fiestas de Pardesoa. A las 14.00 horas se realizará una ofrenda floral en homenaje a los canteros de la Terra de Montes y media hora más tarde tendrá lugar el almuerzo en el edificio multiusos donde también se producirá un sorteo de un cuadro de Xosé María Barreiro.

Jorge Cubela destacó la importancia y el prestigio que estos reconocimientos públicos están teniendo no solo a nivel de la comarca sino de toda la provincia, felicitó a los homenajeados de la presente edición de la Xuntanza da Asociación Amigos da Terra de Montes y manifestó su compromiso personal y el del Concello de Cerdedo-Cotobade con el impulso de esta iniciativa que viene a reconocer el esfuerzo, el trabajo y el compromiso tanto personal como colectivo de los galardonados por la Terra de Montes.

En cuanto a los 3 homenajeados, la Asociación decidió otorgarle su Medalla de Oro a Eduardo Pazos Calvar, como reconocimiento a su ejemplar trayectoria y profunda conexión con esta comarca. Aunque originario de Marín, eligió Beariz como su hogar y centro de su actividad económica, demostrando un aprecio y compromiso inquebrantables con los valores que hacen de la Terra de Montes un lugar único.

En el caso de Rubén Troitiño, la Asociación valoró su labor como gaitero, investigador e incansable profesional de la cultura. Así, este reconocimiento es un tributo a su inestimable y altruista dedicación a la preservación, estudio y difusión del patrimonio musical y cultural en la Terra de Montes.

Finalmente, será homenajeada también la comisión de fiestas de Pardesoa, en Forcarei, por su incansable labor durante once años organizando las fiestas patronales de San Benito, una celebración emblemática y pilar fundamental de la vida social y cultural de la Terra de Montes. El presidente indicó también que «queremos destacar especialmente a Verónica y Asunción, dos mujeres trabajadoras que representan el espíritu de la juventud implicada en la sociedad y en la cultura de la Terra de Montes», concluyó.