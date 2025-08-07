Bonsai A Estrada viaja a un vivero en Portugal
La Asociación Bonsai A Estrada organiza este sábado día 9 un viaje a Kensho Bonsai Estudios, un viveiro situado cerca de Aveiro, en el norte de Portugal, que divulga el conocimiento y la cultura de los árboles cultivados en pequeñas macetas. Marcio Meruje, director de Kensho, es un referente en el mundo del bonsái portugués, e imparte cursos y talleres, además de ofrecer bonsáis para practicar.
