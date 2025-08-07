El área recreativa de A Carixa, de fiesta el 14

La Festa da Carixa tendrá lugar en Vila de Cruces el jueves 14 de agosto. El evento contará con música a cargo de la Banda de Música Artística de Merza, el Grupo de Gaitas O Arco de Merza, la Charanga Os Kokakolas y Merza Brass. Por la noche, la verbena estará amenizada por el Dúo Nueva Era y DJ Calwin. Habrá una carrera pedestre, juegos populares, talleres para niños y un campeonato de tute.