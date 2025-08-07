A Algarabía de 2025 promove a arte no casco urbán de Lalín

Son instalacións nas rúas Principal e Loriga, e na Praza das Pipas e a Praza da Igrexa | O 15 de agosto remata o prazo para anotarse

No 2019, a Algarabía artellou unha galería de arte. | Bernabé

No 2019, a Algarabía artellou unha galería de arte. | Bernabé

REDACCIÓN

Lalín

Nesta vindeira Algarabía de 2025, as artistas locais Damián Paio, Olalla Garra, Armindo Salgueiro, Carlos Santos e Aitana Iglesias, traen un proxecto artístico aberto a «todas aquela persoas creativas do pobo que poidan estar interesadas», segundo o comunicado da organización deste evento multicultural lalinense. Dito proxecto consistirá en instalacións ao aire libre ao longo da rúa Principal e da rúa Joaquín Loriga, e tamén en espazos coma a Praza das Pipas ou a Praza da Igrexa.

Dende os promotores deste iniciativa lémbrase que calquera persoa que poida estar interesada en formar parte dela pode falar directamente coas persoas organizadoras, ou porse en contacto coa asociación a través das súas redes sociais (Facebook ou Instagram) ou escribindo ao propio correo electrónico da asociación onaranxoac@gmail.com dende onde poderán redirixir ás persoas organizadoras para que poidan informar de todo o referente a datas e espazos. E un dato importante a ter en conta, é que a data límite para poder contactar para participar é o día 15 de agosto. De sempre, a Algarabía de Lalín amosou propostas relativas ás artes plásticas, como cando nas edicións de 2018 e 2019 artellouse unha galería de arte nos escaparates das galerías Colón.

A Algarabía de 2025 celebrarase os vindeiros días 5, 6 e 7 de setembro en Lalín, «un festival que segue a ser espazo fundamental para o fomento da cultura e o talento local», tal e como sinalan os seus organizadores. Coma sempre, a programación combinará concertos, obradoiros, xogos e instalacións artísticas, onde se aposta pola creatividade «da nosa xente». Durante toda a semana previa e durante o propio festival, haberá intervencións.

Novidade

A principal novidade é que este ano habilitarase un espazo de descanso na Praza das Pipas con mobiliario reciclado para desfrutar das sesións vermú e tamén instalarase un Punto Violeta grazas á colaboración con Azos Feministas, Apaioga e a Deputación Provincial de Pontevedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents