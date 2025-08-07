La alcaldesa que «secuestró» las redes del Concello

El nuevo gobierno local de Forcarei ha denunciado que la exalcaldesa, Verónica Pichel, y el PSOE local tienen «retenidas y secuestradas» las redes sociales oficiales del Concello y «estén impidiendo que se traslade información pública y oficial a los vecinos cuando se cumplen seis días del cambio de ejecutivo».

El portavoz municipal, Alejo Vidal, lamentó esta actitud «obstruccionista e infantil» que «carece de todo sentido», ya que reveló que, desde el pasado viernes, estuvieron intentando contactar de manera insistente con la exalcaldesa y también hablaron con gente de su equipo para que se transfiriera el control de la página oficial de Facebook del Concello pero sin éxito. «Es un canal de información muy útil y ágil, ya que lo siguen 4.000 personas, entre las que se encuentran la práctica totalidad de los vecinos».

«Ni coge las llamadas, ni atiende los mensajes, y la gente de su gobierno no sabe ni qué decir, algo que nos estraña bastante, porque no creemos que el control lo tuviese ella sola. Pero en todo caso, es una falta de respeto institucional enorme y demuestra su sectarismo y autoritarismo. Esta cuenta fue creada por el anterior gobierno del PP y, cuando llegó la Alcaldía en 2019, se le traspasó al día siguiente de la investidura», manifestó el concejal.

Alejo Vidal recalcó que Verónica Pichel «tiene derecho a irse de vacaciones, pero antes tenía que dejar los deberes hechos o responder a los mensajes y hacer un simple clic en su móvil para pasarnos la cuenta. Pero debe estar muy enrabietada y por eso se niega a trasladarnos un perfil que tenemos que manejar, para informar a los vecinos desde el nuevo gobierno».

Finalmente, el portavoz del gobierno local espera que la regidora «entre en razón» en breve plazo y facilite este canal de comunicación con el vecindario lo antes posible, «porque de lo contrario veríamonos obligados a tomar otras medidas».