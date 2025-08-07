Abren el plazo para recurrir contra el puente de Bendoiro

La Axencia de Turismo de Galicia abre un plazo de dos meses, a contar desde hoy, para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la construcción del puente elevado en la N-525 a la altura de Bendoiro, en la intersección con la ruta jacobea de la Vía de la Plata. Además, se abre un plazo de un mes para presentar un recurso de reposición. El proyecto quedó aprobado el 21 de julio.