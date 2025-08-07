Abren el plazo para recurrir contra el puente de Bendoiro
REDACCIÓN
Lalín
La Axencia de Turismo de Galicia abre un plazo de dos meses, a contar desde hoy, para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la construcción del puente elevado en la N-525 a la altura de Bendoiro, en la intersección con la ruta jacobea de la Vía de la Plata. Además, se abre un plazo de un mes para presentar un recurso de reposición. El proyecto quedó aprobado el 21 de julio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas
- Doble evacuación en el Parque das Illas Atlánticas: un octogenario que se cayó en Ons y un niño que se quemó con leche en Cíes
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Barra libre para las autocaravanas