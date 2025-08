Silleda remite a la Subdelegación del Gobierno alegaciones al eólico Xestiloi

El Concello de Silleda remitió días atrás a la Subdelegación del Gobierno un informe técnico con observaciones al proyecto del parque eólico Xestiloi, que promueve la empresa Betula Wind SL. El documento que remitió el gobierno local fue elaborado en respuesta al requerimiento estatal, en el marco de la tramitación conjunta de la Autorización Administrativa Previa y de la Evaluación de Impacto Ambiental de estas instalaciones.

Su potencia proyectada desde 58,31 megavatios, por eso, al superar los 50, debe resolver el Ministerio para la Transición Ecológica, en lugar de la Xunta. Esta potencia se obtendrá a través de la energía de 14 aerogeneradores. La infraestructura afecta a terreno s de Silleda pero también de Forcarei y A Estrada, y su línea de evacuación estará conectada con Ventoburgo. El presupuesto que maneja la promotora alcanza los 45,7 millones de euros.

De esos 14 molinillos, 7 se colocarán en terreno silledense. Habrá, además, dos torres de medición: una en Forcarei y la otra con impacto en Xestoso, Graba, Refoxos y Siador. El informe que elaboraron los técnicos municipales recoge diversas cuestiones que han de ser aclaradas o corregidas por parte de la empresa promotora, una vez que se analizó el proyecto y su adecuación al ordenamiento urbanístico y a las competencias municipales.

Entre los aspectos que resalta el ejecutivo local figura la localización de parte de las cimentaciones de dos molinillos en zonas de suelo rústico especialmente protegido por el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y que figuran como áreas de protección de espacios naturales, de aguas o de uso agropecuario y forestal.

Elementos patrimoniales

Por otra parte, Betula Wind SL contemplaba en Xestiloi abrir nuevos accesos sobre suelo rústico sin la justificación suficiente, lo que podría chocar con la normativa urbanística autonómica. Los técnicos también detectaron la ocupación de caminos municipales sin identificar ni evaluar de forma correcta.

En cuanto a la protección de elementos patrimoniales, el documento que remitió Silleda a la Subdelegación del Gobierno indica que en el caso de la Mámoa do Coto do Lobo, en Fontefría (Xestoso) no aparece recogido de forma idónea su contorno de protección, «pero solo se verá afectado por el acondicionamiento de un vial existente», indican desde el Concello. No ocurre lo mismo con la Mámoa de Penido 5, donde dicho contorno de protección tendrá que soportar la apertura de un nuevo vial.

Otra de las incoherencias que detectaron los técnicos municipales en este proyecto eólico es que tanto la memoria del mismo como el estudio de impacto ambiental omiten cualquier referencia al PXOM aprobado hace ya tres años, «lo que supone una falta de coordinación con el planeamiento que está en vigor», añade el ejecutivo que encabeza Paula Fernández Pena.

Compromiso con el territorio

La documentación relativa a este proyecto ya pasó por el trámite de información pública, durante el que el Concello ya presentó su informe técnico dentro del plazo legal establecido. El gobierno local socialista adelanta que estará atento a la evolución de la tramitación de este expediente, y reitera su compromiso con la defensa del territorio, del medio ambiente y de las competencias municipales.

Cabe recordar que en junio el BNG mantuvo una reunión informativa en el local social de Graba para abordar el impacto del parque, y por entonces echó en cara al ejecutivo local «la falta de información institucional» . Desde Forcarei, el colectivo Alarma na Terra de Montes también puso en marcha varias charlas informativas sobre Xestiloi, Ventoburgo y Sistesas.