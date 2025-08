Juan Couceiro tiene dos pasiones y ambas le vienen desde muy pequeño. Una es el mundo del motor. Mecánico de profesión este forcaricense lleva doce años compitiendo en el Campeonato Gallego de Montaña con su Renault 5 GT Turbo. La otra es la Rapa das Bestas, siendo uno de los «aloitadores» que cada año saltan al curro de Sabucedo. «Tengo a mi madre contenta con mis aficiones», bromea Couceiro, destacando el punto de peligrosidad que tienen ambas.

Al forcaricense le cuesta decidir entre sus dos pasiones. «Correr me gusta, pero Rapa solo hay una. Si tengo que escoger, me quedo con la Rapa», afirma. «Fui a la Sabucedo desde que tengo seis años y en todo este tiempo solo falté una vez y fue precisamente para participar en una carrera en la que se jugaba mucho. Creo que no lo volvería a hacer».

Couceiro ya sabe lo que es llevarse golpes en el curro de Sabucedo y también en el asfalto. En el año 2014 sufrió un importante accidente que lo obligó rehacer por completo su montura. «Fue en la Subida a Oia. A mí no me pasó nada pero el coche quedó destrozado», recuerda. Analizando ambas situaciones, el forcaricense señala que las dos tienen su peligrosidad. «Las Bestas y los coches son igual de impredecibles. Sabes que cualquier despiste o fallo lo puedes pagar. Son momentos complicados en ese sentido. Creo la sensación de adrenalina que generan una y otra son parecidas. Especialmente en ese primer momento, cuando llegas al curro y ves a las Bestas o antes de empezar una carrera, siempre tienes la misma sensación», argumenta.

Couceiro cuenta ya con una larga experiencia en el mundo del motor pero viene de firmar una gran actuación en la Subida á Estrada. Fue undécimo tras exprimir al máximo su Renault 5 GT Turbo. Acabó cuarto entre los carrozados –por detrás de un Porsche, un Peugeot 306 y un Golf– siendo primero en su agrupación. A nivel local, fue el segundo mejor estradense en la general, solo superado por Xián Prado y su fórmula, y lo que más le gusta, por delante de su compañero Javier Martínez Carracedo. «Normalmente es él el que me gana», bromea, aunque reconoce que la carrera de ambos estuvo marcada por los problemas mecánicos. En su caso fue por una junta de culata quemada, que le impidió salir en la primera manga del domingo y a dosificarse en la segunda.

Al igual que en el caso de Carracedo, Couceiro no tiene dudas a la hora de elegir montura. Con 18 años, el forcaricense compró su primer Renault 5 GT Turbo, que comenzó a utilizar de calle. Ya en 2013 adquirió el que tiene en la actualidad para utilizarlo en competición. «Siempre me gustó este coche, desde que era pequeño y mraba las revistas», explica. «Es un coche que va bien y que no da muchos problemas. Eso es importante. Lo que buscas es pasarlo bien y no estar siempre teniendo que trabajar en él». Según recuerda solo en dos ocasiones cambió de coche. Fue tras el accidente que sufrió en 2014 y hasta su regreso en 2018. «Hice dos carreras con un Clio para sacar el mono pero después ya volví con mi coche».

Couceiro disputa siempre el Gallego de Montaña, aunque en los últimos años también se le ha dado por hacer algunas carreras de Rallyesprint. A la que no falta nunca es a la Subida á Estrada, la carrera de casa. «Es una subida bonita, rápida y también peligrosa. A todos les gusta venir a esta carrera, aunque tienes que ir con cuidado. Yo tuve una salida de vía el año pasado. El problema cuando corres aquí es que siempre te picas con los compañeros para quedar por delante y a veces fuerzas un poco de más».