Presentación en Cerdedo do novo colectivo Lumeira de Terra de Montes

Como cada ano, no mesmo día –o 13 de agosto– e na Ponte do Barco, en Pedre-Cerdedo, rendirase homenaxe a Secundino Bugallo e Francisco Arca, cerdedenses asasinados alí hai 89 anos, e con eles lembraranse as demais vítimas de Franco na bisbarra da Terra de Montes. Os actos servirán tamén de presentación do Colectivo «Lumieira da Terra de Montes», alicerce da (auto)convocatoria na que a veciñanza do territorio ten todo o protagonismo.

Tal e como recordaron, «hai un ano e na mesma Ponte do Barco falouse de crear un grupo de traballo informal, que localizase e investigase todos aqueles lugares que na nosa bisbarra tiveran que ver coa persecución e sufrimento daquelas persoas que loitaran pola liberdade fronte á ditadura franquista». Xa que logo, vaise presentar na Casa do Pobo de Pedre o primeiro traballo dese colectivo, consistente na documentación e xeolocalización nunha páxina web de todas as Casas do Pobo relacionadas co agrarismo e o movemento obreiro do antigo Concello de Cerdedo e que, tras o golpe militar de 1936, foron incautadas e incorporadas aos sindicatos verticais falanxistas. Igualmente está prevista a realización dun roteiro guiado por estas casas nos vindeiros días.

Logo desta presentación, ferase a homenaxe na Ponte do Barco, contando coa presenza e a palabra de persoas solidarias e tamén con actuacións musicais.

«E como acto aberto e humilde punto de encontro de todas as rebeldías pasadas e presentes, tamén falaremos de Palestina como símbolo mundial da resistencia soberana contra a barbarie fascista e sionista», manifestaron mediante un comunicado.