«Encántame o meu traballo, pero sería un soño vivir disto»

Desde Allariz, aínda que ela naceu en Suiza, Eva Penín percorre Galicia a pé e co corazón. Esta fisioterapeuta de profesión e sendeirista por paixón leva xa dous anos publicando na súa páxina de Facebook Galiza de cabo a rabo pequenas crónicas de rutas por toda a xeografía galega, e fai apenas uns días estivo percorrendo a comarca de Tabeirós-Terra de Montes.

Con preto de 10.000 seguidores, o proxecto xa é máis que un pasatempo: converteuse nunha comunidade de persoas amantes do patrimonio natural e cultural do país, que tódolos días a animan a seguir.

«Todo comezou porque os meus pacientes e alumnos me pedían recomendacións para facer rutas, e sorprendeume que moita xente non coñecía os lugares marabillosos que tiñan a dous pasos da casa», explica Eva. Así naceu a idea de crear unha páxina que servise de guía, con información útil sobre camiños pouco sinalizados, pero tamén co desexo de poñer en valor aquilo que a miúdo pasa desapercibido. «Hai espazos que me deixaron abraiada, coma a aldea de Arufe ou a Casa da Peste, e que probablemente non duren moito tempo se non se intervén. Por iso intento dalos a coñecer», sinala.

A súa paixón polos roteiros vai moito máis alá de camiñar. Ela documenta con detalle cada lugar que visita, desde igrexas, pontes, muíños, cruceiros, fervenzas e bosques, para despois trasladar iso aos seus seguidores, mesturando historia e experiencia persoal. «Encántame todo o que ten que ver coa arquitectura tradicional galega. Intento escoller rutas que combinen natureza e elementos históricos e etnográficos, porque penso que esa mestura é o que as fai aínda máis especiais», explica.

As publicacións, frecuentes e moi completas, non responden a un calendario fixo, pero seguen unha lóxica clara: combinar rutas longas de fin de semana, como o Camiño Miñoto Ribeiro, que pasa por Forcarei e A Estrada, ou o de Ignacio Taverneiro, con outras saídas máis curtas os días laborais. Esta última ruta percorreuna a pasada fin de semana, onde visitou A Estrada e Cerdedo-Cotobade, onde se pode apreciar nas fotografías o seu paso por Pedre. «Hai xente que pensa que non traballo, pero é que, se saio de traballar ao mediodía, collo os cans e busco algo cerquiña que non coñezamos. A idea é que cada día sume», asegura.

E ese espírito de exploración constante tamén a leva a visitar festas ou eventos de interese cultural. A Rapa das Bestas de Sabucedo, por exemplo, foi unha das últimas experiencias que compartiu. «Tiña moita curiosidade sobre esta festa, que é de Interese Turístico Internacional e nunca fora, e pareceume moi interesante o que fan, onde tamén miran polos animais», engade Penín.

Entre os lugares que máis a impresionaron de todo o que leva percorrido, están moitos da comarca de Deza-Tabeirós, como a Ruta dos Muíños do Regueiro de Golfariz, na Estrada; a etapa entre A Chan e Pedre do camiño que fixo fai pouco; a ruta de Ponte Taboada en Lalín ou a da Fervenza da Toxa en Silleda. Pero sen dúbida, se ten que escoller de toda Galicia, Eva ten moi claro que se queda ca Ruta Transfronteiriza Xurés-Gerês, ou o Camiño dos Faros.