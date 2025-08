A Eira Grande de Pedre acolle un concerto de Xosé Manuel Budiño

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e membros da Comisión de Festas de Pedre presentaron na xornada de onte o concerto que protagonizará o gaiteiro universal Xosé Manuel Budiño na Eira Grande o venres 8 de agosto a partir das 22:15 horas. Esta actividade está incluído dentro das actividades do programa musical municipal Cerdedo-Cotobade en Sons.

Este concerto chega á parroquia cerdedense de Pedre grazas á colaboración económica da Axencia Galega de Turismo da Xunta de Galicia e o Concello de Cerdedo-Cotobade e inclúese dentro da xira que Xosé Manuel Budiño está a facer nestes meses para presentar o seu último traballo Branca Vela.

Acompañado dunha banda de novos talentos e algunha das mellores voces dentro do ‘neo-tradi’ e o folk que se está facendo en Galicia, Budiño achegará os últimos temas que ten preparados para ese novo disco que baixo o título de Branca Vela está xa funcionando moi ben.

O público asistirá en Pedre a un espectáculo en directo alegre e potente que promete facer bailar combinando ritmos, instrumentos e percusións tradicionais coa vangarda electrónica e videocreación que converten o concerto nunha experiencia exclusiva e irrepetible. O son da gaita, a guitarra, o acordeón, a percusión tradicional e os arranxos electrónicos encherán un escenario no que Budiño estará acompañado pola música e as voces de Tania Caamaño, Mónica de Nut, Fran Barcia e Andrés Boutureira.

Branca Vela é un disco luminoso no que Budiño recupera o instrumento co que se deu a coñecer, a gaita, aínda que esta cédalle o protagonismo á voz. Budiño confirma neste álbum a súa vontade de crear un son con estilo propio que se inspira nos pequenos sabores da música de raíz sen renunciar á experimentación. E tamén aposta, na súa presentación en directo, por reunir algúns dos mellores talentos actuais do ‘neo-tradi’ galego, rodeándose dunha banda que comparte a formación tradicional cun interese xenuíno pola música electrónica.