¿Baja demanda de cocina vegetariana? Sin negocios especializados a menos de 20 km

En las comarcas de Deza y Tabeirós no existe ningún restaurante especializado en la dieta vegetariana o vegana. Uno tendría que recorrer varios kilómetros en vehículo para poder acceder a alguno de estos negocios para estas dietas restrictivas, que suelen estar concentrados en las ciudades. Teniendo en cuenta que los datos de informes como The Green Evolution apuntan a una tendencia ascendente de estos estilos de alimentación, la hostelería dezana percibe que no existe casi demanda para los platos vegetarianos, que se piden como excepciones y no como norma.

Esto no es algo que sorprende, ya que en el paraíso de la carne, el cocido es el eje de la gastronomía del geodestino. Según el Anuario de Estadística Agraria e as Contas Económicas da Agricultura publicados por la Consellería do Medio Rural, Deza y Tabeirós recogen el 97,8% de plazas de cebo porcino y el 73,37% número de vacas de carne de la provincia de Pontevedra. Encabezan estas listas dos municipios dezanos: Rodeiro con 104.464 cerdos y Lalín con 2.745 vacas de carne en explotaciones agrarias. Y esto sin tener en cuenta el número de vacas de leche en las comarcas, que representan más de 99% de toda la provincia.

«Hay oferta, pero no existe demanda para estos casos» explica Alba Varela Diéguez, de Casa Achacán de Rodeiro y vocal de hostelería de la Asociación de Empresarios de Deza. En su negocio, apunta que tienen de vez en cuando clientela que pide este tipo de platos, y es por eso que cuentan con ensaladas de legumbres y croquetas vegetales. Considera que los hosteleros del Deza sí están concienciados con acomodar esta y otras restricciones alimenticias, pero que no existe espacio para locales especializados, porque «no hay tanta demanda como para que un restaurante pueda vivir de esta parte de la población».

Una búsqueda rápida entre los perfiles de la hostelería dezana o un paseo entre sus cartas, demuestra que las opciones son escasas. Fuera de entrantes y alguna ensalada, que en muchos casos incluyen crustáceos o lácteos, existen pocas recetas más allá de la parrillada de verduras. No obstante, los hosteleros de la zona expresan que por lo general, si se solicitan acomodaciones para estos tipos de dietas vegetales, pueden ser flexibles y que ya incluyen un par de opciones en sus cartas. Esto se debe a que notan que cada vez hay más comensales adheridos al vegetarianismo o veganismo, o los que tienen alergias o restricciones alimenticias.

«Creo que sería posible si te posicionas como un referente en esta cocina en Galicia, y consigues atraer a gente que viaje para probar tu comida. ¿Pero un restaurante tan especializado? Es inviable. Ya nos cuesta mantenernos a flote los que tenemos una propuesta variada, como para abrir un local que va a atraer de base a tan poca gente» explica Alberto González de Casa Currás.

Locales como Álex Iglesias Gastro explican que su modus operandi es adaptar sus creaciones a lo que desean sus clientes, pero eso también se debe al tipo de local que es.

Demanda celíaca

La demanda a la que sí responden los dezanos es a incorporar propuestas sin gluten. El aumento en productos y oferta para celíacos es general. En Casa Currás cuentan con pan y varios platos. El Restaurante Cabanas se especializa en el cocido, pero para poder acomodar a las personas celíacas, cuentan con postres sin gluten y varios otros productos seguros. En cuanto a la dieta vegetariana, apuntan que tienen un par de platos, porque «es necesario acomodar estas restricciones, siempre te puede tocar una persona dentro de un grupo grande. Lo que no podemos es tener un cocido vegetariano -que nos lo tienen pedido- porque no es a lo que nos dedicamos», explica Carlota Iglesias, que forma parte del negocio. En su opinión, no cree que exista espacio para locales especializados, pero no por la falta de demanda, sino porque no cree que los restaurantes tan restrictivos sean beneficiosos para los comensales, «siempre está bien tener un poco de todo y variado».

Y qué más decir: no hay demanda y por lo tanto no hay oferta. Piscofino, una tienda gourmet lalinense, que antes comercializaban con proteínas vegetales gallegas como el Tofu Landeira, han abandonado el producto porque nadie lo compraba. «Sí que contamos con pasta de endamame y galletas celíacas, productos que la gente necesita y que sí se animan a buscar, pero abandonamos el tema de proteína vegana porque no interesaba» explica Sonia López, dueña de la tienda.

El informe de The Green Revolution de la consultora Lanter analiza el volumen de población que adopta la dieta vegana, vegetariano o flexitariana. Si bien en los últimos años se llegó a la cifra histórica de 5,1 millones de personas veggies en 2021 en España, el último informe de 2023 muestra que la cifra total ha disminuido considerablemente. En 2023, 11,4% de la población adulta española era veggie, y en su gran mayoría, se adhiere a la dieta flexitariana: estilo de alimentación sobre vegetariano, pero que permite el consumo ocasional de carne y pescado.