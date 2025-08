El tecor de Lalín y Río Ulla barajan retrasar el arranque de la caza de jabalí por el calor

El 16 de este mes comienza la temporada de caza de jabalí, que se prolongará hasta el 22 de febrero del año que viene en terrenos de régimen cinegético especial. La campaña anterior remató, como en las anteriores, con los precintos agotados en los tecores, que en varios casos tuvieron que solicitar una ampliación de cupo.

Desde la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín su presidente, José Luis Montoto, comunicó a los socios en la asamblea de este domingo que el colectivo aplazará el arranque de la caza de esta especie «hasta que cambien las condiciones meteorológicas», para evitar que los perros puedan sufrir golpes de calor y riesgos de incendios por circular por el monte con vehículos. Es más, apenas habrá rastro por la falta de humedad. Lalín, por otra parte, puso en marcha este año un plan piloto mediante el que en mayo y junio los cazadores efectuaron rastreos con perros atrailados, dispersiones y batidas en aquellas zonas donde se habían denunciado daños en cultivos en etapas anteriores. «La idea es volver a poner en marcha esta iniciativa el año que viene», indica Montoto, y para ello ha de volver a ser autorizado por la Consellería de Medio Ambiente.

En cualquier caso, la sociedad cinegética lalinense arrancará la temporada con 330 precintos, con las seis cuadrillas que mantiene desde hace años y sin la zona de Bermés, que obtuvo permiso para su segregación y que deberá ser señalizada por el tecor, una vez que quede resuelto un recurso sobre los lindes. Con bastantes menos precintos terminó la temporada anterior la Sociedad de Caza y Pesca Río Ulla, de A Estrada. Fueron 65, una decena más de los concedidos en un inicio. Su presidente, Manuel Sanmartín, recalca que los daños son muy inferiores a los de tierras dezanas, hasta el punto de que «a mediados de enero las tres cuadrillas ya dejan de cazar». El colectivo tenía previsto celebrar este lunes un encuentro para valorar si aplazaba el inicio de la temporada de caza de jabalí hasta mediados de septiembre.

Sí mantienen el inicio de la temporada en el puente festivos los tecores de Dozón, Rodeiro y Silleda. En estos dos últimos concellos contribuyó a reducir los daños la siembra de maíz con repelente, «aunque se ven manadas más grandes, quizá por la amenaza del lobo», matiza el presidente de los cazadores rodeirenses, Álvaro Juiz. Rodeiro empleó el año pasado 120 precintos para otras tantas presas abatidas, mientras que en Dozón se quedaron en 108. El presidente de este tecor, José Rodríguez, señala que en zonas con muy escasa actividad agraria, como Sanguiñedo, ejercieron menos presión para que las hembras puedan criar ahí. Pero la cuadrilla está a la espera de que lleguen piaras de Piñor y O Irixo. «Es lógico que ahora mismo no haya daños, porque las manadas están recién llegadas y aún no se instalaron en una zona concreta y con agua cerca». Dozón, por otra parte, está pendiente de que el Concello le ceda la antigua escuela de Pidre para poder utilizarla como sede del colectivo cinegético. Ahora mismo, las reuniones son en el local social de O Sisto, mientras que el eviscerado de jabalíes para su venta a la sala de despiece de A Fonsagrada se realiza en un local propio.

Por lo que concierne a Silleda Ramón Iglesias, el presidente de la sociedad, indica que arrancará la campaña con 114 precintos, y la temporada anterior fueron precisos 165. El colectivo cuenta con tres cuadrillas de jabalí y unos 240 socios, con solo dos nuevas altas.

La polémica por la gestión del lobo

El corzo es otra especie de caza mayor que podrá abatirse desde el 16 de este mes. Manuel Sanmartín y José Rodríguez coinciden en la recuperación de esta especie en sus respectivos tecores, a pesar de la presión del lobo, de la miasis y de una nueva amenaza: las huevas de mosca que aspiran al pastar y que pueden crecerles en la nariz. Pueden provocarles asfixia al escapar de una jornada de caza o del lobo.Por cierto, el TSXG suspendió días atrás de forma cautelar la caza de lobo que sí había permitido la Xunta y cuyo último censo conocido es ya de hace tres años. Sí se ven manadas en Deza, pero sus ataques a ganaderías no son numerosos, o no trascienden. Desde la sociedad cinegética de Lalín, José Luis Montoto tiene claro que no les interesa la gestión de esta especie, por la polémica social que suscita desde hace décadas.

Por último, y aunque queda aún tiempo para el arranque de la caza menor (será en octubre) los colectivos ya han realizado desbroces y siembras de animales. Desde la cabecera dezana indicaron a sus socios que la temporada de entrenamiento arrancará más tarde de lo habitual, el 21 de septiembre. Para facilitar la adaptación de conejo, es muy recomendable que en invierno se realicen quemas controladas para evitar monte viejo y asentamientos de jabalí en él.