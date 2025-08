Ponte Ledesma, ou o sensentido das guerras

Caía a tardiña do domingo en Gres cando a señora Ofelia tentaba frear a entrada das formigas na súa vivenda. A base de insecticida, sal e paciencia logrou reprimir a entrada do inimigo, xusto cando as súas fillas, xunto a unha decea de veciños das dúas ribeiras do Ulla e «fillos adoptivos» entre os que teño a inmensa honra de estar, librabamos outra batalla: a recreación do frente labrego que en marzo de 1809 tentou repeler a invasión do exército napoleónico.

Os catro membros da xunta gobernativa de Trasdeza. / Bernabé/Ángel Abeledo

Poida que a batalla de Ponte Ledesma nunca chegue a inspirar películas bélicas como El puente sobre el río Kwai ou Por quién doblan las campanas, nas que precisamente as pontes eran as protagonistas, por seren vías de comunicación e funcionaren como «o internet de antano». Así as definiu o historiador e guía turístico Suso Martínez durante a escenificación. Martínez leva case 10 anos converténdose en Benito Martínez quen, xunto ao seu irmán Gregorio e orientados polo Batallón Literario de Santiago, organizaron un exército de labregos que só tiñan a favor o coñecemento do terreo no que vivían e o son das campás cercanas de Cira avisando da chegada do invasor. O que comezou hai case unha década como unha visita guiada é agora unha cita xa consolidada que por cuarto ano ten unha xunta de goberno conformada por Daniel da Costa, Manolo de Mónica, Manolo de Mariñas e Arturo de Casilda. Estes petrucios negáronse a negociar co mariscal Ney, personificado poloexfutbolista sueco Daniel Lindh, acompañado polo soldado «francés» Xosé Silva. Como ven, nesta batalla nin os petrucios, nin señora Ofelia, nin os lugareños armados con sachas temos apelido, porque como en todas as guerras só quedan dous camiños, «ou non loitar e seguir vivindo», como relatou Suso/Benito Martínez, ou enfrontarse ao inimigo arriscándose a perder a vida e pasar a ser un número máis na cifra de víctimas, como ocorreu en Ponte Ledesma e como está a pasar en Ucraína ou en Gaza. Isto mesmo debeu de pensar o público, porque cando os lugareños e o soldado caemos ao chan, mortos, o silencio era tan atronador que ata se impuxo ao marmurio do Ulla.

O mariscal Ney fire a Benito Martínez. / | Bernabé/Ángel Abeledo

E xa que lles falo de marmurio do río, o do poema Negra Sombra, de Rosalía de Castro e que interpretou Manoele de Felisa, deixou claro que, aínda que Ponte Ledesma tampouco forme parte das grandes citas do verán en Galicia, está moi presente na historia viva das dúas ribeiras, pois participan ata tres xeracións da mesma familia.

O que botamos en falta foi a 2 compañeiras por motivos de saúde e laboral, e sobre todo unha maior presenza política de Vila de Cruces, nun evento que naceu por iniciativa veciñal pero que nos inclúe a todos: a ponte foi durante séculos paso de comerciantes entre Santiago e Ourense.