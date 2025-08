‘Pimp My Carretilla’: Cruces está a punto para A Piedade

Este sábado se celebra el Rally de Carretillas en Vila de Cruces, una actividad dentro de su programa de fiestas patronales en las que se honra a Nuestra Señora de la Piedad. Este año será la décimo octava edición de la carrera, que como otros años, consta de tres tramos que recorren varios puntos de la localidad cruceña. La organización estima que participarán cerca de quince parejas contando con los ya célebres «hermanos Mosquera», habituales en esta carrera. El recorrido se reparte en tres tramos y comienza en Praza do Concello, donde desfilan hasta la primera parada en Costa das Carretillas, justo en el parque al lado de la residencia de ancianos, que es donde empieza el primer tramo. Luego se pasa a cerca del auditorio, a una zona llena de barro y obstáculos, «la más divertida». Por último, se compite delante de la iglesia.

Esta pintoresca tradición es una carrera de parejas en la que uno debe montar la carretilla y otro conducirla. «No hay premios, simplemente es para divertiste. Les damos detalles a todos los participantes, por ejemplo una consumición, y elaboramos unos trofeos personalizados para la ocasión» explican desde la organización. Sin embargo, lo que caracteriza a esta actividad no es tanto lo que se puede ganar en sí, sino la customización que se les hace a estas herramientas de trabajo. Cada diseño es único, y la organización del evento siempre se maravilla con las creaciones de los participantes. «Hubo de todo: un dragón, carretillas de fórmula uno, diseños flower power, una vaca, etc. Los que compiten para ganar suelen tunear los vehículos para que tengan más aerodinámica. Nosotros la única norma que imponemos es que tenga una rueda en el suelo, y ya. De hecho, ya ni pedimos que las parejas sean de pesos similares, hemos comprobado que no es un factor relevante» explican los organizadores.

Tributo a Sabina

Las fiestas de la Piedad en Vila de Cruces se celebran del 8 al 11 de agosto. Comienzan la noche del lunes, con la cena de las peñas a las 22:00 horas y actuaciones musicales de Chupinazo, dúo Punto Cero y Dj PD’s Alive a partir de medianoche. El sábado, a las 12:00 horas habrá un pasacalles del grupo de gaitas Vai Nela de Salgueiros y la misa solemne a las 13:00. Por la tarde será el Rally de Carretillas a las 17:30. Las actuaciones comenzarán a las 20:30, con el concierto de Unión Musical Ponte Ledesma, seguido de un tributo a Joaquín Sabina, La Penúltima Sabinera a las 00:00, y después la disco móvil Karamelo. El domingo empieza la jornada una vez más con un pasacalles, a cargo de la Banda Artística de Merza a las 11:00, seguido de la misa solemne. A las 14:15 dará un concierto la Banda Artística de Merza. Más tarde, a las 19:30 horas, actuará el grupo de baile Punteirolo, seguido de la orquesta Metrópolis. El último día, quedará la misa solemne y Odaiko grupo Kubo.

El jueves 7, dentro del programa + Música y como antesala de las fiestas, actuarán Blues do País y Sindicato da Verbena a las 20:00 en Praza do Concello.