O esplendor termal esquecido de Teo

O primeiro de xullo de 1906 abría as súas portas a Casa Junquera, un establecemento de baños con capela anexa situado a escasos cen pasos da ponte medieval que une Couso e Pontevea. A poucos metros, brotaba a Burga de Xermeade, un manancial de augas sulfurosas cuxas propiedades medicinais foron coñecidas e aproveitadas durante décadas. «Naquela época, tomar as augas era un hábito moi estendido entre a alta sociedade, e Pontevea converteuse nun destino termal de referencia, onde acudían unhas cincocentas persoas ao día», explica Pablo Sanmartín, responsable do Arquivo de Teo, que leva anos documentando este pasado pouco coñecido pero moi revelador.

A Casa Junquera, na actualidade.

A Casa Junquera, segundo detalla Sanmartín, foi promovida por don José Junquera, un prestixioso avogado e deputado de Compostela. «Era unha vivenda familiar, unha casa de recreo que usaban nos veráns, pero Junquera fixo varias obras de ampliación entre 1901 e 1902 e finalmente abriu o establecemento ao público como casa de baños en 1906», relata.

Anuncio no xornal da época.

O contexto daquela apertura era especialmente propicio: entre finais do século XIX e comezos do XX, a crenza nas propiedades terapéuticas das augas mineromedicinais estaba moi estendida. Sanmartín lembra que «chegou a haber seis ou sete casas de baños funcionando ao mesmo tempo na zona». Pero Casa Junquera destacaba entre todas elas. «Era a máis prestixiosa, a máis luxosa. Tiña bañeiras de mármore, depósitos para as augas quentes e frías, servizo de criados que ían buscar a auga en mulas ata a Burga, e mesmo unha capela na que se podían oficiar misas», salienta o experto.

O perfil dos usuarios reforza o seu carácter elitista. «As clases sociais compostelás máis importantes da época non ían directamente á Burga coma o común dos veciños, senón que se aloxaban directamente na Casa Junquera», apunta o investigador. O costume de ir «tomar as augas» converteuse, así, nun hábito estival entre a burguesía compostelá, que atopaba na vila un lugar de descanso, sociabilidade e espiritualidade.

A Casa Junquera cesou a súa actividade como casa de baños a finais dos anos 20 ou comezos dos 30. Despois pasou a mans do médico municipal Juan Pazos Touceda, e máis tarde quedou na propiedade da súa familia. O contexto político e social tampouco axudou: «Xusto antes da Guerra Civil houbo un proxecto para construír un gran complexo termal na Burga, con planos asinados polo arquitecto Mateo Caridad. Pero nunca chegou a realizarse porque tanto o promotor como o arquitecto tiveron que exiliarse a México».

Desde entón, a tradición termal de Pontevea foi desaparecendo. Mais Sanmartín insiste en que o valor deste patrimonio está aí, agardando a ser recoñecido: «Casa Junquera está hoxe á venda. Sería desexable que quen a compre valore a súa historia. É un inmoble que debería estar catalogado e protexido. Fala dunha época na que esta zona era moito máis ca un lugar de paso».

Ademais do seu valor como casa de baños, o edificio e a súa contorna foron testemuñas do progreso. Tal era a súa importancia, que a vila foi un referente a nivel comercial e institucional ata os anos 60 e 70. «Foi un pouco o lugar onde experimentamos os adiantos técnicos que ían aparecendo», explica Sanmartín, citando como exemplos as primeiras beirarrúas, o teléfono público ou a primeira publicidade impresa. Destaca a historia do abade de San Martiño Pinario, curado milagrosamente dunha úlcera na perna na Burga de Xermeade, segundo un curioso escrito de 1931 do médico de Pontevea, Juan Pazos Touceda, quen narra a curación e reforza a idea da importancia do lugar na época.

O futuro de Pontevea

O potencial da zona para o turismo non é unha idea recente. Pablo Sanmartín lembra que entre os anos 50 ou 60 quíxose facer un parador turístico en Pontevea e, nos 70, un proxecto turístico que incluía un campo de golf tamén apareceu, pero ambos sen éxito.

Para Sanmartín, o futuro ideal para a Casa Junquera pasaría por recuperar a súa esencia. «Sería un lugar perfecto para un centro de interpretación que puidese dar a coñecer o termalismo da zona, a historia da Burga de Xermeade e a súa importancia», propón. O edificio, xunto á súa capela e a gran parcela de terreo, converteríase nun punto de partida ideal para un roteiro cultural e turístico.

Aínda que a tradición termal da zona se perdeu, a memoria da Burga segue viva. A auga, coñecida polas súas propiedades curativas para a pel, segue sendo empregada polos veciños, e a loita de anos por convertela nun manancial público deu os seus froitos. Agora só falta dar o outro paso para volver ao esplendor de tempos pasados

Un establecemento destacado en tódolos xornais da época

Numerosos anuncios da época, recollidos por Sanmartín, reflicten o esplendor que viviu Pontevea e a Casa Junquera ao longo da primeira metade do século, onde estes enchían a prensa local. El Correo de Galicia ou El Compostelano foron algúns medios nos que quedou reflectida esta importancia. «A vila era daquela o centro neurálxico do concello: estaba a casa do alcalde, a farmacia, o médico... Era un lugar de referencia. Logo viñeron tamén os afeccionados á pesca, cando se creou o coto de Couso e Xirimbao», sinala Sanmartín. Pero o centro do atractivo seguía sendo a Burga de Xermeade:«A xente ía ata alí directamente, pero os que tiñan recursos quedaban nas casas de baños. As augas tiñan un recoñecemento polo doutor Touceda».