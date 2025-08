«La fotografía es como si pudieses detener el tiempo»

La muestra de fotografía Luz Ceniza. Ashlight del fotógrafo principiante Samuel Pájaro lleva en exposición en el Museo A Solaina, Fundación Paco Lareu, en Piloño, desde el 19 de julio. Se podrá visitar hasta finales de agosto.

¿De qué trata la muestra Luz Ceniza?

La exposición está compuesta de treinta y seis cuadros con dos panorámicas bastante grandes. Trata de contar historias visuales, pero ante todo buscar la introspección de uno mismo. La idea es que la gente observe las fotografías e indaguen sobre qué sensación les produce la obra, qué significado le encuentran, adónde vamos, quiénes somos. Pararse en ese detalle, en ese momento del día en que hay un pescador tratando de capturar peces, una gaviota posada en los raíles de un tren; esos momentos que te dan esa pequeña lucidez en los que cavilas «¿realmente, quién soy yo?». Ese tipo de preguntas que nos surgen. En fin, es un poco abstracto el tema.

Abstracto e introspectivo.

Sí, son imágenes con mucho poder visual, con tonos des-saturdas, muy contrastados, y mucho énfasis en las texturas. Darle voz a las textura a través del contraste, lo que aporta una mayor nitidez, una técnica fotográfica que define mucho mi estilo.

¿Es la primera exposición que realiza?

Sí, y la verdad es que no podría estar más contento. Salió muy bien y me animó mucha gente a hacerla. Yo tenía mis dudas al principio, temía que mis imágenes no fueran lo suficiente o poco interesantes. Pero salió bien, y ahora estoy buscando una forma de llevarla a Santiago. El plan es que sea la misma exposición, con las mismas piezas, pero conectándolas narrativamente mejor.

¿Y está trabajando ya en una segunda muestra?

Por supuesto.

¿De qué va a tratar?

En cierto modo, me gustaría mantenerlo aún en secreto. Pero puedo adelantar que va a tener que ver con profesiones y las personas que las desempeñan.

Cambiando de tema, ¿qué le hizo enamorarse de la fotografía?

Soy una persona bastante curiosa, me gusta mucho observar el mundo y ensimismarme con las cosas que me rodean. Mi abuelo fue fotógrafo también, y a raíz de ir interesándome más y más en el arte, me enamoré por completo de la disciplina. Es como si pudieses detener el tiempo, y cada detalle, cada pieza, cada animal, cada rostro, todos son únicos.

Cuál diría que es su musa? Es decir, su objeto de fijación que siempre se encuentra fotografiando.

No sé si tengo una musa, por así decirlo. Pero creo que cuando más me falta una cámara entre mis manos es cuando me dedico a callejear. Cuando vas caminando por la calle, y ves un rayo de sol que ilumina a un señor mayor con un bastón. Son esos momentos en los que me digo, «ostras, esto sería monumental para fotografiar». O incluso una margarita en una grieta en un bloque de cemento. Son esos pequeños detalles, en los que uno no se suele fijar, pero que para mí sí son importantes, y me interesa pararme y observarlos con detenimiento.

¿Cuántos años lleva dedicándole a la fotografía?

No sabría decir. Soy completamente autodidacta. Desde pequeño me he dedicado a sacar fotos con lo que tenía en la mano. De hecho, a los 17 me regalaron una cámara compacta con carrete, mi primera cámara. Me acuerdo que era muy limitador, sólo podía sacar trece fotos con cada carrete. Pero creo que aprendí mucho así.

¿Afectó eso en su forma de fotografiar hoy en día?

Si te refieres a si saco pocas fotos de cada imagen, no. Como todo el mundo, sacas más de diez para asegurarte de captar la imagen perfecta. Sí que me ayudó a observar más y planear muy bien la composición y el encuadre antes de fotografiar.