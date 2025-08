La Ferretería El Yunque no tiene cartel. De hecho serán muchos los estradenses que, solo escuchando este nombre no reconozcan de que establecimiento estamos hablando a pesar de haber pasado miles de veces por delante de su puerta. Ubicada en la céntrica calle Calvo Sotelo, a solo un paso de la Farola, esta ferretería ha sido testigo en primera fila de una importante parte de la historia de A Estrada. Fundada en 1941, El Yunque puede presumir de ser la ferretería más antigua de la villa. Sin embargo, conociendo a su propietario, José María Sanmartín, nunca lo hará. A sus 74 años disfruta de su tranquilo día a día en el negocio que inició su padre y en el que piensa seguir «hasta que las fuerzas ya no le permitan seguir».

De la mano de este exprofesor de Latín y Griego conocemos un poco más de la historia de esta ferretería, que arranca en los tiempo de postguerra. «Mi padre, José Sanmartín, era delineante de la fábrica de armas de A Coruña. Sin embargo, una vez terminada la guerra, lo purgaron por decisiones políticas. Así fue como en el año 1941 decide crear esta ferretería, a pesar de que nunca había tenido negocios antes», recuerda. En aquella época su competencia más cercana era la Ferretería Constenla, situada en la esquina de Buendía. Luego estaban la Ferretería de Parrondo y la de Sanmartín, todas ellas desparecidas desde hace muchos años.

«Por lo que veo en los libros, vendía de todo, pero fundamentalmente cerraduras y bisagras para la creación de muebles. También tenía un estocaje grande de cristalería, ya que cortaba incluso a medida. Además, tenía acuerdos con las pequeñas tiendas que por entonces había en las aldeas. Les mandaba el material y luego le pagaban a final de mes», explica un hombre que recuerda su infancia en esta ferretería. «Era otro mundo totalmente diferente», afirma.

El Yunque, una ferretería anclada en el tiempo

A José María Sanmartín le tocó ponerse al frente del negocio a comienzos de los años ochenta. «Mi primer recuerdo es con siete años, cuando mi padre me ponía a hacer paquetes de puntas para vender», explica. «Con 16 años comencé la carrera. Mi padre no quería que yo continuase con el negocio y siempre me animó a estudiar». Y así lo hizo, dedicándose posteriormente a la enseñanza. Todo cambió sin embargo con el fallecimiento de su padre en 1981. «Dejé mi trabajo como profesor y en 1982 me hice cargo de la ferretería después de comprarle su parte a mis hermanos. Debo decir sin embargo que siempre lo vi como un hobby y como un refugio extraordinario para tener tranquilidad», afirma mientras señala un escondido rincón lleno de libro.

A su edad, José María Sanmartín ya podría estar retirado desde hace tiempo eso no entra en sus planes. «Esta ferretería es algo esencial para mí. Me gusta estar aquí. Yo no voy a la playa, prefiero estar aquí leyendo fresquito. Solo el fin de semana salgo a andar en la bicicleta o voy a limpiar la finca». A pesar de ser su remanso de paz, la Ferretería El Yunque también destaca por ser un animado punto de tertulia. «En los primeros tiempos tenía una mesa camilla en la rebotica. Allí venía el cura, el director del instituto, dos médicos... y todos los días teníamos un diálogo con algo de picar y beber. Eran tertulias muy constructivas».

El Yunque, una ferretería anclada en el tiempo

Apoyados en el mostrador de pino, José María Sanmartín no habla sobre una ferretería que llama la atención por su estética del siglo pasado. «Está igual que cuando la tenía mi padre. Yo no toqué absolutamente nada. Incluso entró agua una vez y levantó algo de la pintura pero no quise arreglarlo. No quiero que se altere el espíritu de la ferretería», afirma mientras nos muestra algunos de los históricos secretos que se esconden dentro de su negocio, donde llaman la atención las tradicionales cajitas donde se guardan piezas de todo tipo y medida. «Las que tenía mi padre eran de cartón. Las hizo él. Era una artistada pero se fueron degradando. Yo decidí cambiarlas cuando cumplí una vieja obsesión, comprar el material de la Ferretería Parrondo. Así fue como conseguí estas cajitas, que son únicas porque las hizo el propio Antonio», afirma un hombre que compró 12 ferreterías que fueron cerrando para quedarse con el material. «Lo hago por una cuestión de capacidad humana. Es una manera de demostrarme que sigo teniendo capacidad de negociar y crecer».

Esos secretos históricos que guarda han convertido este lugar en punto para buscar piezas antiguas que ya no se encuentran en otras ferreterías. Pero además traspasó fronteras, atrayendo a visitantes de todo el mundo, como por ejemplo periodistas que cada año acuden a la Rapa das Bestas.

«Esto no tiene futuro. La ferretería seguirá abierta hasta el día que ya no pueda venir. No tengo quien quiera seguir con el negocio», lamenta al preguntarle por el futuro de El Yunque.