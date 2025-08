Ramón Simón e Fabiana Cordero celebran medio século de matrimonio no Corpiño

Tras toda unha vida en San Sebastián, Ramón Simón Taboada e Fabiana Cordero Gallana decidiron celebrar as súas vodas de ouro lonxe do seu fogar pero preto da familia. El é de Anzo, parroquia lalinense, e Cordero ten as súas raíces en Badaxoz (Extremadura). Coñecéronse mentres estaban os dous vivindo en San Sebastián. Ambos asistían aos bailes, e a súa historia de amor levounos a casarse o 3 de agosto de 1975. Viviron toda a súa vida no País Vasco, el como albanel e ela traballando de limpadora no hospital. Tiveron un fillo e un neto, e agora, de xubilados, aproveitan momentos coma este para gozalos en familia.