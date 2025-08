«Os clientes son homes de 15 a 30 anos, sobre todo»

Luis Cuíña ven de realizar varias renovacións no seu local, entre os que se atopa un cambio de estilo do establecemento e novos tratamentos máis sofisticados. Luis Cuíña Barbershop pasa a chamarse Leadership 05, a nova incorporación da franquía Leadership, que conta con locais por toda Galicia. Para Cuíña este cambio supón unha posibilidade para crecer e o poder de establecerse coma un dos servizos máis especializados de Lalín.

Dende cando exerce como barbeiro en Lalín?

Desde febreiro do ano pasado, pero ata agora o local chamábase Luis Cuíña Barbershop. Arestora, ao unirnos á franquía Leadership, pasamos a ser Leadership 05. O grupo conta con dúas barberías en Ourense, unha en Verín e outra no Carballiño, e agora Lalín tamén forma parte do mapa.

Houbo algún tipo de cambio ao entrar a formar parte dunha franquía?

A parte dos cambios que recibiu o local, que pasou dun estilo máis clásico a un espazo moderno e luxoso, agora incorporamos novos servizos ao noso catálogo. Contamos con: barboterapia, color, cortes de cabelo moderno e clásicos, e un pouco todo o que se podería agardar dun local destas características.

A que tipo de público pensa que lle pode interesar este servizo?

Sobre todo os clientes que atraemos son homes de 15 a 30 anos, máis ou menos. Tamén contamos con un puñado de señores máis maiores que se senten intrigados polo servizo e que piden cita.

Como tomaron o cambio os clientes habituais?

Moi ben, a todo o mundo lles gusta moito máis que antes, non hai dúbida. Xa tiñamos unha boa relación cos clientes frecuentes, gústanos ser atentos. E incluso para os máis cercanos, temos montada unha sala de espera especial.

Especial en que sentido?

Pois que ten un futbolín e unha televisión con PlayStation 5. Moitas veces, véñennos rapaces en grupos de cinco ou seis, e como antes estaba eu só, pois pensei que sería unha boa idea montar un espazo que se fixera máis ameno para agardar. A ver, esta sala de espera é para a xente coa que temos máis confianza, pero si que axuda a que se animen a estar no local, e mentres un corta o pelo, o resto pode botar unha partida.

Que o animou a ser barbeiro?

Para min non era na máis que un hobby, comecei na miña casa. Despois empecei a formarme, e non sei se é un don ou que, pero déuseme bastante ben a profesión. E agora pasei de ter unha barbería na que só estaba eu durante un ano e medio, a formar parte dun proxecto máis grande e ser tres no local. Espero poder seguir crecendo co tempo, e montar máis barberías como esta.