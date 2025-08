A capela e igrexa de Cervaña son unas xoias descoñecidas para o turista, para o investigador e mesmo para a xente da comarca. Ao achegarmos a Cervaña, vemos unha capela que sobresae en tamaño sobre a igrexa que ten a carón. Data a capela do ano 1570 e a igrexa de 1594. Nesa época o estilo arquitectónico que imperaba desde había tempo en Santiago e noutras capitais galegas era o renacentista. Porén a capela debeu ser ergueita por canteiros experimentados no estilo gótico, porque é o que temos na ábsida tanto da capela como da igrexa, mentres que o estilo renacentista só o atopamos na fachada da capela e que quizais antes do século XIX se podería ver tamén na igrexa.

Lápida do fundador do morgado de Cervaña. Capela de Nª Srª da Piedade en Cervaña.

Temos pois unha bóveda de cruzaría na que os catro nervios, chamados terceletes, arrancan dunhas ménsulas, como diagonais de cada un dos catro tímpanos das bóvedas, e se atopan nas claves secundarias.

Na capela hai unha imaxe da Virxe, que non é a primixenia, e tras ela a parede está pintada con anxos que coroan a Virxe.

A capela, dedicada a Nosa Señora da Piedade, foi fundada polo vicario Pedro Fernández de Deza, de aí que nun lateral vemos un arquisolio, é dicir, un oco con abovedamento con forma de arco que dá relevo ao cenotafio do fundador, bastante rudimentario, feita sen dúbida por un canteiro e non por un escultor, mentres que vemos no chan, entre outras, a lápida de don Pedro, cunha vara de mando en diagonal e un escudo moi gastado aos pés, que di: Esta sep(ultura) es de D. Pedro [roto] bicario.

O vicario fundou o padroado dotándoo con terras na parroquia de San Martín de Negreiros (en Gudiz, Gudife, Mantergal, Areado, Rioboo e San Lourenzo) e noutros lugares como Olives, Ponteulla, etc., así como censos, xuros, gando maior e bens mobles. E pedía que no futuro cada patrono tiña que engadir 10 vacas e dez fanegas de pan de renda.

Pedro foi pai de Antonio Fernández, que foi cura de Santa María de Abades e de San Cristovo de Martixe (preto de Bandeira), e de María Fernández. Esta casou co escribán Pedro das Seixas e tiveron por fillo a Pedro Fernández de Deza que en 1601 era menor, que foi sucesor no padroado, aínda que tivo diversos preitos contra seu tío Antonio, que era o testamentario.

Neto de Pedro foi Andrés Fernández de Deza e Taboada, nacido en Cervaña, quen casou en Santiago o 24 de outubro de 1661 con Juana de Mondragón e Castro, bautizada en Santiago (Salomé) o 18 de xaneiro de 1643, filla de Juan Mondragón Abraldes e Eremuzqueta e de Isabel de Castro e Sotomayor. Juana era, pois, irmá de Andrés de Mondragón, o I marqués de Santa Cruz de Ribadulla. Andrés Fernández de Deza, patrón da capela de Nª Sra. de Cervaña, outorgou testamento o 2 de setembro de 1699 e morreu o 28 de marzo de 1707.

Andrés e Juana tiveron nove fillos. Unha deles foi Isabel Teresa, fundadora do Pazo de Valiñas en Callobre xunto co seu home Baltasar Ribera Sotomaior, señor do pazo de Preguecido. Pero en que vai recaer o padroado, trala norte de varios irmáns sin sucesión, será en María Rosalía, nacida en Cervaña o 28 de febreiro de 1673 e que casou en Santiago o 24 de maio de 1692 co capitán José Antonio Caamaño Bermúdez, nacido en S. Miguel de Treos (Vimianzo) o 21 de xuño de 1666, fillo de Antonio Pérez Caamaño, señor de Xora (Vimianzo), e de Josefa Bermúdez de Lobera, señora da casa do Aprazadoiro en S. Simón de Nande (Laxe). Rosalía testou en Santiago o 7 de xullo de 1757. Os seus fillos naceron en Treos.

Un deles, José Antonio Caamaño, bautizado o 14 de xuño de 1699, casou con Antonia Díaz de Aza Díaz Gallego, natural de Benavente, sendo pais de María Ana Camaño que casou por poderes o 22 de febreiro de 1755 co seu parente José Antonio de Armada e Mondragón, IV marqués de Santa Cruz de Ribadulla, e de Felipa María, célibe.

María Ana, viúva, outorgou testamento no que di que goza dos vínculos que tiña seu marido (Ulla, Ousande, Freixendo, etc.), os do seu pai (Xora e Cervaña,) e ultimamente o morgado de Aprazadoiro, dos que deixa como sucesor a seu fillo Juan Ignacio Armada, brigadier no exército. Tamén di que en 1805 tratou de deixar todos os morgados para que os levase o seu fillo a cambio de 3.000 ducados anuais, e se ben primeiro aceptou e os administraba mediante a delegación da súa muller, pois el estaba no exército, logo o 11 de maio de 1810 renunciou a eles, porque seica lle producían perdas.

A marquesa de Ribadulla, Mª Ana Caamaño, morreu o 14 de xaneiro de 1817. O fillo de Mª Ana, D. Juan Ignacio Armada, morreu o 25 de xaneiro de 1824 en Santiago. E o seu fillo e sucesor, Juan Antonio Armada, casou o 16 de xullo de 1816 con Mª del Rosario Valdés, que era de Xixón, polo que con D. Juan Antonio remata a estadía galega dos descendentes dos Mondragón, pois o seu matrimonio cunha aristócrata ovetense fixo desprazar a residencia familiar cara a Asturias.

Ao non vivir en Galicia, moitas das rendas, todas de natureza agrícola, vanse derramar e quedar no esquecemento, perdendo o seu dominio, non só os de Aprazadoiro do que queda a capela brasonada convertida agora nunha palleira, tamén os de Xora, onde na actualidade unicamente podemos ver o escudo familiar na capela de San Xosé, non hai moito restaurada polo pobo.

Subsistirá a capela dos Mondragón na catedral de Santiago, a granxa de Ortigueira en Ribadulla e o morgado de Cervaña, quizais por estar próxima a Ribadulla, polo que aínda hoxe os seus sucesores teñen alí algúns bens, despois de vender a meirande parte.