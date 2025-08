Unha veciña de Arnois, referente da música galega?

Carmen Couto. Para moita xente será só un nome, porén quen a coñeceu sabe que foi moito máis que iso. Esta veciña da parroquia estradense de Arnois faleceu este ano, aos 96, despois de teren dedicado gran parte da súa vida ao mecenazgo e á protección das tradicións e a música galega.

Ela foi a promotora da creación da Agrupación Folclórica de Arnois, alá polos anos 80, cando falar deste tipo de entidades era pouco habitual, por non dicir case unha rareza. Dende entón ata o 2012, ano no que cesou a actividade da banda e da asociación, traballou arreo para darlle impulso a esa idea, que deixou máis pegada da que seguramente, ela imaxinou que deixaría.

Couto era unha muller modesta. Non lle gustaba saír na foto, ela era máis de traballar entre bambalinas, sen grandes aplausos nin laureis. Porén tiña carácter, e cando se lle metía algo na cabeza facía todo o que estaba na súa man ata que conseguía o obxectivo. Non deixaba que as pequenas trabas do camiño a detivesen, e este entusiasmo e resilianza trascendiáa, chegando a contaxiar da mesma enerxía a todos os que a rodeaban.

Francisco Collantres, mestre de música na agrupación durante anos, lembra moi ben todo o que Carmen fixo sen pedir nada a cambio. «Ela non tiña por que facelo. Non tiña fillos nin nada que a vencellase a isto, pero saía dela. Facíao porque quería protexer as costumes e tradicións da nosa cultura», conta. E engade: «Facía de todo, desde varrer o local de ensaio ata xestionar os traxes da agrupación ou buscarnos actuacións. Non paraba nunca».

Aquela agrupación, pequena ao principio, chegou a contar con máis de 40 persoas formadas en baile e instrumentos tradicionais. Algo así, naquela época e nun lugar como Arnois, era moi complicado de conseguir. Non había apenas medios, nin acceso a formación, nin modelos nos que espellarse. E aí foi onde entrou Couto, poñendo orde, puxanza e ilusión onde faltaban ferramentas.

Grazas ao seu traballo, o grupo acabou viaxando e actuando por diferentes puntos do territorio españo, como o País Vasco, e chegou a organizar un festival folk intercomarcal que puxo a Arnois no mapa da música tradicional. Todo isto xurdía dunha muller que prefería traballar en silencio, lonxe do foco, pero coa claridade de saber o que facía falta facer para que a agrupación seguise viva.

O seu labor non se quedou só no musical. O que sementou esta veciña de Arnois tivo tamén un impacto fondo na vida da parroquia. A agrupación pasou a ser un espazo de encontro, un xeito de xuntar á veciñanza arredor dun proxecto común. «O curioso é que polo menos un dos membros de todas as casas formaba parte do grupo. Era algo que involucraba a todos e que serviu para organizar tamén outras cousas, como festas de Nadal ou o Entroido», lembra Collantres.

Non era só música ou baile: era comunidade, era facer pobo. E niso tamén tivo mérito Couto. Sen ela, é probable que moitas destas iniciativas non terían pasado de ser boas intencións.

Agora que xa non está, parece xusto darlle o recoñecemento que nunca pediu, pero que merece. Porque sen figuras coma ela, moitas das cousas que damos por feitas hoxe non existirían. Son persoas anónimas, pero fundamentais. Mecenas discretas que traballan pola cultura sen esperar nada a cambio. Carmen Couto foi unha delas. E Arnois, e a Estrada, non poden esquecelo, nin deixar e agradecerllo.